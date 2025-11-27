Instalan el nuevo Consejo Directivo del Implan Culiacán 2025-2028

En sesión de Cabildo, se tomó protesta a los nuevos consejeros ciudadanos que integran el Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Culiacán para el periodo 2025–2028.
El acto fue encabezado por el Secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas Castellanos, quien formalizó el compromiso de los integrantes para fortalecer la planeación de la ciudad.
La secretaria técnica del Consejo y directora del Implan, Simei Jezabel Cebreros Raygoza, destacó que formar parte del Consejo implica una responsabilidad directa con la calidad de vida de las y los culiacanenses.
“Confiamos en ustedes; son gestores clave para el buen funcionamiento de la ciudad”, expresó, recalcando que el trabajo del Consejo demanda análisis, rigor y responsabilidad y añadió que esta integración será un espacio de diálogo permanente.
“Gracias por sumarse a esta tarea colectiva para construir una mejor ciudad”, dijo.
En su intervención, el Secretario José Ernesto Peñuelas explicó cómo se llevó a cabo la renovación del Consejo, agradeciendo la participación ciudadana y el interés profesional de quienes respondieron a la convocatoria.
Reconoció también a quienes integraron el Consejo anterior, así como la actualización del decreto que rige al Implan.
“Es importante tener una ruta clara de hacia dónde queremos ir y qué queremos lograr”, señaló.
También agradeció a las y los regidores que evaluaron las propuestas conforme a la normativa.
Peñuelas exhortó a los nuevos consejeros y consejeras a dar continuidad a la encomienda del Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, orientada a impulsar un mayor desarrollo para Culiacán con políticas, programas y estrategias que articulen el crecimiento urbano, económico y social.
Los consejeros coincidieron en que uno de los mayores valores del Implan es su integración plural y recomendaron realizar reuniones periódicas para fortalecer su inmersión técnica en los procesos del Instituto.
Integrantes del Consejo Directivo Implan Culiacán 2025–2028
Presidente:
Juan de Dios Gámez Mendívil
Secretaria técnica:
Simei Jezabel Cebreros Raygoza
Consejeras y consejeros ciudadanos:
Ricardo Arturo Sainz López
José Ernesto Peñuelas Castellanos
Jorge Luis Osuna Ontiveros
María del Carmen Morales Donada
Sorec Moisés Monárrez Félix
Miguel Ángel Calderón Espinoza
Felipe Campaña Aragón
Julio César Osuna Chaidez
Laura Araceli Nieblas Leal
Gamaliel León Castro
Norma Leticia Alvarado Rodríguez
Ana Miriam Ramos Villarreal
Héctor David García Beltrán
Doris Ibel Gutiérrez Félix
Silvia Isabel García Vital
Erick Alexis Serrano Gambino
Fernando Almada Félix
José Ambrocio Valenzuela García
Ricardo Torres Beltrán
Óscar Urcisichi Arellano
Óscar Francisco Rico Sánchez
Luis Fernando Serrano Palazuelos
Edmundo Salazar González
Fabiola Valenzuela Rivera
Gloria Cristina Morales Fonseca
Beatriz Nayeli Pérez Tamayo
Arely Castro Macías
Jorge Guillermo Bátiz Esquer
José Ramón Gaxiola Camacho