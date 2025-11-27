Instalan el nuevo Consejo Directivo del Implan Culiacán 2025-2028

En sesión de Cabildo, se tomó protesta a los nuevos consejeros ciudadanos que integran el Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Culiacán para el periodo 2025–2028.

El acto fue encabezado por el Secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas Castellanos, quien formalizó el compromiso de los integrantes para fortalecer la planeación de la ciudad.

La secretaria técnica del Consejo y directora del Implan, Simei Jezabel Cebreros Raygoza, destacó que formar parte del Consejo implica una responsabilidad directa con la calidad de vida de las y los culiacanenses.

“Confiamos en ustedes; son gestores clave para el buen funcionamiento de la ciudad”, expresó, recalcando que el trabajo del Consejo demanda análisis, rigor y responsabilidad y añadió que esta integración será un espacio de diálogo permanente.

“Gracias por sumarse a esta tarea colectiva para construir una mejor ciudad”, dijo.

En su intervención, el Secretario José Ernesto Peñuelas explicó cómo se llevó a cabo la renovación del Consejo, agradeciendo la participación ciudadana y el interés profesional de quienes respondieron a la convocatoria.

Reconoció también a quienes integraron el Consejo anterior, así como la actualización del decreto que rige al Implan.

“Es importante tener una ruta clara de hacia dónde queremos ir y qué queremos lograr”, señaló.

También agradeció a las y los regidores que evaluaron las propuestas conforme a la normativa.

Peñuelas exhortó a los nuevos consejeros y consejeras a dar continuidad a la encomienda del Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, orientada a impulsar un mayor desarrollo para Culiacán con políticas, programas y estrategias que articulen el crecimiento urbano, económico y social.

Los consejeros coincidieron en que uno de los mayores valores del Implan es su integración plural y recomendaron realizar reuniones periódicas para fortalecer su inmersión técnica en los procesos del Instituto.

Integrantes del Consejo Directivo Implan Culiacán 2025–2028

Presidente:

Juan de Dios Gámez Mendívil

Secretaria técnica:

Simei Jezabel Cebreros Raygoza

Consejeras y consejeros ciudadanos:

Ricardo Arturo Sainz López

José Ernesto Peñuelas Castellanos

Jorge Luis Osuna Ontiveros

María del Carmen Morales Donada

Sorec Moisés Monárrez Félix

Miguel Ángel Calderón Espinoza

Felipe Campaña Aragón

Julio César Osuna Chaidez

Laura Araceli Nieblas Leal

Gamaliel León Castro

Norma Leticia Alvarado Rodríguez

Ana Miriam Ramos Villarreal

Héctor David García Beltrán

Doris Ibel Gutiérrez Félix

Silvia Isabel García Vital

Erick Alexis Serrano Gambino

Fernando Almada Félix

José Ambrocio Valenzuela García

Ricardo Torres Beltrán

Óscar Urcisichi Arellano

Óscar Francisco Rico Sánchez

Luis Fernando Serrano Palazuelos

Edmundo Salazar González

Fabiola Valenzuela Rivera

Gloria Cristina Morales Fonseca

Beatriz Nayeli Pérez Tamayo

Arely Castro Macías

Jorge Guillermo Bátiz Esquer

José Ramón Gaxiola Camacho