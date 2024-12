$!Instalan en Sinaloa consejo para elección de Poder Judicial

Jorge Luis Ruelas Miranda apuntó que de momento no se han establecido acciones específicas para trabajar hacia las elecciones de 2025 pues se desconoce la estrategia que será aplicada en materia logística para los comicios.

“Estamos listos, aunque como lo mencioné, hay muchas cosas que no tenemos definidas todavía, sin embargo las decisiones que toma el Consejo producto de la aprobación del presupuesto que tiene el instituto nosotros las vamos a desarrollar de la mejor manera posible. No sabemos todavía si vamos a instalar 177 mil casillas, no sabemos si vamos a instalar una casilla en esa sección, si vamos a instalar centros de votación, si vamos a instalar unidades territoriales como lo hicimos”, dijo.

Precisó que también la participación ciudadana que se espera no es clara, pues alrededor del proceso han existido expresiones de rechazo.

“Nunca en nuestro país se ha elegido a personas juzgadoras, por primera vez lo vamos a hacer, no sabemos todavía si este va a ser bien recibido por las personas, por la ciudadanía, si van a acudir a las urnas, si a lo mejor no van a participar, no sabemos todavía, vamos a hacerlo por primera vez en 2025, por segunda vez en 2027 con la otra mitad de juezas y jueces y pues vamos a ver qué experiencia tenemos”, mencionó.

En la instalación del Consejo también se aprobó el calendario electoral el cual considera la instalación de consejos locales y distritales, y a partir del 2 de febrero la publicación de información sobre las candidatas y candidatos mediante la plataforma ‘Conóceles’ para finalmente realizar la elección el 1 de junio de 2025.