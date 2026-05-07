Instalan escáner para revisión de bolsas y mochilas en la entrada del Congreso de Sinaloa

En el Congreso del Estado de Sinaloa fue instalado un escáner para la revisión de bolsas y mochilas en los accesos al recinto legislativo, como parte de las nuevas medidas de seguridad implementadas para visitantes y personal.

Sobre estas acciones, la Diputada local, María Teresa Guerra Ochoa, Presidenta de la Junta de Coordinación Política, señaló que desconocía que este dispositivo estuviera en funcionamiento; sin embargo, explicó que estas medidas responden a los protocolos de seguridad reforzados desde el atentado registrado en enero contra los diputados Elizabeth Montoya y Sergio Torres Félix, de Movimiento Ciudadano.

La Legisladora comentó que tras estos hechos, comenzaron a implementarse diversas estrategias de prevención, entre ellas la capacitación del personal de seguridad encargado del resguardo de quienes permanecen dentro del Congreso.

“Después de los hechos que hubo con el Diputado Sergio Torres y Elizabeth Montoya, revisamos un poco los protocolos con el área de seguridad y vimos la necesidad de un fortalecimiento en materia de seguridad, policías y demás. Primero, fortalecer las habilidades y capacidades del personal que auxilia, porque a veces, lamentablemente, el personal no las tenía. Fueron hechos que se dieron saliendo del recinto legislativo.”

Asimismo, indicó que debido a que el ataque ocurrió cuando las y los diputados salían del recinto legislativo, determinaron fortalecer las medidas de vigilancia y control en las instalaciones.

Respecto al costo del nuevo dispositivo de seguridad, Guerra Ochoa dijo no contar todavía con la información precisa, aunque adelantó que en los próximos días se presentará un informe detallado.

Aseguró que no existen señales o indicios de un posible ataque directo contra el Congreso; no obstante, reconoció que la situación de inseguridad en Sinaloa obliga a mantener este tipo de medida.