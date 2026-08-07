$!Instalan Feria de Regreso a Clases en Culiacán para apoyar economía familiar

Con opciones para adquirir productos escolares y acceder a servicios gratuitos, este viernes se lleva a cabo la Feria de Regreso a Clases 2026 en el Polideportivo Juan S. Millán, en Culiacán, un evento organizado por la Procuraduría Federal del Consumidor en coordinación con el Ayuntamiento de Culiacán. La feria permanecerá abierta este viernes de 9:00 a 18:00 horas y reúne a proveedores del giro escolar, quienes ofrecen útiles escolares, uniformes, mochilas y otros artículos necesarios para el regreso a clases. Israel Alcaraz Hernández, director de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Pacífico de Profeco, explicó que este evento forma parte de una actividad que se realiza a nivel nacional durante agosto.







“Es un evento que se realiza año con año. Este Profeco a nivel nacional hace este evento, no es solamente local, es un evento nacional que a lo largo del mes de agosto más o menos se llevan a cabo estos eventos en los diferentes estados de la República”. Señaló que las familias pueden encontrar diversos productos y servicios durante la jornada. “Es un evento pues donde estamos concentrando proveedores, principalmente del giro que tenga que ver con regreso a clases. podrán encontrar útiles escolares, uniformes, mochilas, incluso estudios de laboratorio, entre otros servicios, incluso algunos servicios gratuitos”.







Alcaraz Hernández indicó que, por el momento, la feria únicamente se desarrolla en Culiacán, aunque la intención es llevarla a otros municipios del estado. “La intención es al menos llevarlo a los municipios más grandes, que es Mazatlán Mochis Culiacán, pero por el momento solamente estamos aquí”. Durante la inauguración, autoridades estatales y municipales destacaron la coordinación entre instituciones y comerciantes para apoyar a las familias sinaloenses previo al inicio del ciclo escolar. El subsecretario de Vinculación Social de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Jorge Quintero Salazar, señaló que estos esfuerzos representan un apoyo para el sector educativo.





