$!Instalan Feria de Regreso a Clases en Culiacán para apoyar economía familiar

Con opciones para adquirir productos escolares y acceder a servicios gratuitos, este viernes se lleva a cabo la Feria de Regreso a Clases 2026 en el Polideportivo Juan S. Millán, en Culiacán, un evento organizado por la Procuraduría Federal del Consumidor en coordinación con el Ayuntamiento de Culiacán.
La feria permanecerá abierta este viernes de 9:00 a 18:00 horas y reúne a proveedores del giro escolar, quienes ofrecen útiles escolares, uniformes, mochilas y otros artículos necesarios para el regreso a clases.
Israel Alcaraz Hernández, director de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Pacífico de Profeco, explicó que este evento forma parte de una actividad que se realiza a nivel nacional durante agosto.
“Es un evento que se realiza año con año. Este Profeco a nivel nacional hace este evento, no es solamente local, es un evento nacional que a lo largo del mes de agosto más o menos se llevan a cabo estos eventos en los diferentes estados de la República”.
Señaló que las familias pueden encontrar diversos productos y servicios durante la jornada.
“Es un evento pues donde estamos concentrando proveedores, principalmente del giro que tenga que ver con regreso a clases. podrán encontrar útiles escolares, uniformes, mochilas, incluso estudios de laboratorio, entre otros servicios, incluso algunos servicios gratuitos”.
Alcaraz Hernández indicó que, por el momento, la feria únicamente se desarrolla en Culiacán, aunque la intención es llevarla a otros municipios del estado.
“La intención es al menos llevarlo a los municipios más grandes, que es Mazatlán Mochis Culiacán, pero por el momento solamente estamos aquí”.
Durante la inauguración, autoridades estatales y municipales destacaron la coordinación entre instituciones y comerciantes para apoyar a las familias sinaloenses previo al inicio del ciclo escolar.
El subsecretario de Vinculación Social de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Jorge Quintero Salazar, señaló que estos esfuerzos representan un apoyo para el sector educativo.
“Para nosotros, como Secretaría de Educación pública y Cultura, pues nos queda claro que todos los esfuerzos suman y si son el beneficio del sector educativo, pues nos afecta muchísimo gusto, porque creo que desde ahí podemos hacer la verdadera transformación social”, expresó.
Por su parte, la subsecretaria de Fomento Económico de Sinaloa, Wendy Hernández Fierro, destacó la importancia de la participación del comercio local.
“La Feria de este regreso a clases representa mucho más que un espacio para encontrar útiles, uniformes, souvenirs, hacer exámenes de la vista, exámenes clínicos, médicos, el corte de cabello... sino también es un claro ejemplo de cómo la organización entre los órdenes de gobierno, las instituciones y el sector comercial puede traducirse en un beneficio, en un beneficio real para todas las familias”, aseguró.
Mientras que la Secretaria de Desarrollo Económico Municipal de Culiacán, Janet Faviola Tostado Noriega, señaló que el objetivo es que las familias puedan acceder a productos escolares a precios justos.
“Por eso es que el objetivo de esta feria hoy está enmarcado en seguir apoyando al consumo local, apoyar a nuestros negocios y pymes locales y que también las familias tengan la posibilidad de tener acceso a esos productos afines al regreso a clases a precios justos y tener la oportunidad de comparar, comparar precio y calidad”, apuntó.