$!Instalan memorial permanente para víctimas de feminicidio en Culiacán

CULIACÁN._ Con un pase de lista en memoria de las mujeres asesinadas y la colocación de sus nombres en una cruz rosa, integrantes de colectivos feministas inauguraron este viernes un memorial permanente en el Jardín del Ayuntamiento de Culiacán. Durante el acto, realizado este viernes, también colocaron rosas blancas y fotografías de mujeres desaparecidas, además de formar una cruz con veladoras encendidas para honrar la memoria de las víctimas.

La actividad fue encabezada por Priscila Salas, del colectivo No te Metas con Nuestras Hijas, junto con integrantes de otras organizaciones. También acudieron la titular de la Secretaría de las Mujeres de Culiacán, María del Rosario Valdés Páez, y representantes de COMPAVIF.

Salas explicó que el memorial es resultado de gestiones realizadas durante varios años para visibilizar a las mujeres víctimas de feminicidio y a sus familias, muchas de las cuales continúan esperando justicia. “La cruz es un memorial porque las víctimas asesinadas merecen ser recordadas, ser recordadas por su nombre, pero también ser recordadas por mujeres que todavía necesitan acceder a la justicia”, expresó.

Durante su intervención, recordó que entre las víctimas hay niñas, adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores. También mencionó los casos de Dayana, Giovanna, Kareli y Evelyn. La activista invitó a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa para que los nombres de las víctimas queden inscritos en el memorial. Salas reiteró que el memorial busca recordar a las mujeres asesinadas y mantener vigente la exigencia de justicia. “Ellas tienen un nombre, ellas merecen justicia y ellas merecen ser recordadas”, puntualizó.