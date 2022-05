$!Instalan mesa de coordinación para promover el acceso de justicia para mujeres y niñas

El Gobierno del Estado en conjunto con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres instaló la mesa de colaboración institucional que tratará dicho tema.

Fabiola Alanís Sámano Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra Mujeres, admitió que durante el arranque de la actual administración federal no lograron disminuir la violencia de género, pero están trabajando en una estrategia nacional.

Detalló la funcionaria federal que como parte de esta estrategia están incluidos los 50 municipios con mayor violencia en México, en los cuales ya tienen detectados que 39 de ellos tienen alerta por violencia de género.

“Estarán de acuerdo que uno de los grandes desafíos de la Cuarta Transformación es precisamente avanzar en la erradicación de las violencias que ocurren en contra de las mujeres y las niñas”, comentó.

“No es que antes no existiera este fenómeno, no es que no se reconociera, lo que pasa es que ahora a diferencia del pasado nosotras no maquillamos las cifras, nosotras hablamos con mucha claridad de la dimensión del fenómeno de la violencia”, dijo.