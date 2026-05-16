Instalará DIF Culiacán centro de acopio de agua por el Aquatón 2026

El Sistema DIF Bienestar Culiacán instalará un centro de acopio de agua embotellada como parte del Aquatón 2026, iniciativa impulsada por el DIF Sinaloa, con el propósito de apoyar a las familias de comunidades que enfrentan problemas de desabasto por la sequía.

La dependencia municipal informó que la recepción de donativos se llevará a cabo los días lunes 19 y martes 20 de mayo, en un horario de 08:00 a 15:00 horas, a las afueras del Ayuntamiento de Culiacán, sobre la avenida Álvaro Obregón.

DIF Bienestar Culiacán convocó a la ciudadanía, así como a empresas y organizaciones sociales, a sumarse a esta causa solidaria para contribuir con agua embotellada destinada al consumo humano.

Destacó que cada aportación representa un apoyo importante para las familias que actualmente enfrentan dificultades derivadas del estiaje, particularmente en sindicaturas y comisarías alejadas de la cabecera municipal.

Asimismo, informó que quienes deseen entregar sus donativos fuera del horario establecido podrán acudir a la unidad DIF Centro, ubicada en la calle Juan José Ríos número 265-B, en la colonia Jorge Almada, o solicitar información al teléfono 667 715 7161.

Explicó que todo lo recaudado será distribuido de manera directa entre familias que han visto afectada su vida cotidiana por la escasez de agua en diversas comunidades del municipio.