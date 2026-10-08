Instalará Protección Civil de Culiacán centro de emergencias por ‘Simon’

El Ayuntamiento de Culiacán instalará un Centro de Operaciones de Emergencias Municipal para coordinar la atención de reportes ciudadanos ante los posibles efectos del sistema tropical Simon, informó Jesús Bill Mendoza Ontiveros, director de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

“Mañana vamos a instalar el centro de operación de emergencias municipal aquí en Culiacán y ese estará operando desde mañana hasta que termine la emergencia”, explicó.

El centro operará en las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, en la sala de crisis, donde se concentrarán las autoridades para coordinar las acciones de respuesta ante la contingencia.

Mendoza Ontiveros señaló que la atención de emergencias requiere la participación de distintas dependencias del Ayuntamiento, por lo que trabajarán de manera coordinada con áreas como Obras Públicas, Parques y Jardines y Aseo y Limpia.

“En las emergencias y es por reglamento todas las áreas están, digamos, deben de coordinarse con Protección Civil”, indicó.

Como parte de las medidas preventivas, aseguró que se intensificaron las labores de limpieza en canales, bocas de tormenta y alcantarillas después de las lluvias registradas recientemente en la región.

Respecto a los refugios temporales, dijo que están preparados para abrirse cuando las condiciones lo requieran.

El funcionario advirtió que los días con mayores complicaciones para Culiacán podrían ser el sábado, domingo y lunes, aunque aclaró que los efectos del fenómeno podrían sentirse antes en el sur de Sinaloa.

“Nosotros estamos hablando ahí con el director Roy que a partir de sábado, domingo y lunes podrían ser los días más difíciles para Culiacán”, expresó.

Ante este panorama, recomendó a la población asegurar objetos sueltos en los techos y patios, dar mantenimiento a los desagües pluviales e identificar los refugios temporales disponibles.

También pidió mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar salir cuando haya acumulaciones importantes de agua.

“En cualquier situación de emergencia, pues marca el 911”, recordó.

Mendoza Ontiveros informó que la Coordinación Municipal de Protección Civil tiene una plantilla de entre 30 y 32 trabajadores, de los cuales aproximadamente entre 12 y 15 realizan labores operativas.

Reconoció que necesitan reforzar esa área para responder a las emergencias y señaló que han solicitado más personal.

“El área operativa debemos de reforzarla ya con un poquito más de elementos”, sostuvo.