Instalarán ‘casillas’ en 10 sindicaturas de Culiacán para elección de síndicos y una especial para desplazados de Tepuche

En el proceso de elección de síndicos municipales en Culiacán se instalarán casillas, o mesas receptoras, en 10 de las 16 sindicaturas, además de una especial para personas desplazadas por la violencia de Tepuche.

La Regidora Cinthia Valenzuela Langarica detalló que en total se contempla la colocación de entre 120 y 125 mesas receptoras, distribuidas en las sindicaturas donde habrá plebiscito el próximo domingo 29 de marzo.

Explicó que la casilla especial se ubicará en la zona de La Loma de Rodriguera, con el objetivo de garantizar el derecho al voto de habitantes de Tepuche que no se encuentran actualmente en sus comunidades.

“Al momento estamos en un aproximado entre 120, 125 mesas receptoras que se habrán de instalar en las 10 sindicaturas donde habrá plebiscito”.

“Se prevé una casilla especial en el caso de Tepuche, que es la sindicatura que presenta un mayor número de desplazados de diversas comunidades atendiendo el derecho que tienen de manifestar quién es su autoridad en la sindicatura y en un común acuerdo con los dos aspirantes, María Luisa y Guillermo se va a llevar a cabo la instalación de una casilla especial en la zona de la Loma Rodriguera”, apuntó.

Precisó que en seis sindicaturas no habrá votación, ya que solamente hubo un aspirante, por lo que el proceso se concentrará en aquellas donde hay más de un contendiente.

Estas son: El Salado, Baila, Tacuichamona, Higueras de Abuya, Quilá y Emiliano Zapata.

Señaló que la organización del proceso incluye el despliegue de personal del Ayuntamiento en cada sindicatura, así como la participación de representantes de los aspirantes en cada mesa para vigilar la votación y el conteo.

Valenzuela Langarica también dio a conocer la distribución de algunas mesas por sindicatura, cuyas ubicaciones habrían sido definidas en coordinación con aspirantes y sus representantes.

“Costa Rica va a tener 45 mesas receptoras”, señaló, mientras que en Culiacancito serán 13 y en Aguaruto 14, aunque en este último caso “en un solo punto va a haber cuatro”.

Agregó que en Tepuche se instalarán seis mesas más una casilla especial para personas desplazadas, que se ubicará en la zona de La Loma de Rodriguera.

En otras sindicaturas como Villa Adolfo López Mateos, ‘El Tamarindo’ habrá ocho mesas, mientras que en Quilá serán siete.

“Definiendo en común acuerdo con las y los aspirantes... dónde se van a instalar cada una de las mesas receptoras”, dijo.

Además, indicó que ya inició la etapa de capacitación para quienes operarán las casillas, donde se les instruye sobre el llenado de actas, manejo del padrón y entrega de boletas.

La edil agregó que también se avanza en la impresión del material electoral, con el fin de asegurar que el proceso se lleve a cabo en condiciones de orden y transparencia.