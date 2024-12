$!Instalarán en Culiacán memorial en honor a las víctimas de la crisis de violencia

Además, indicó que este memorial se movilizará por las diferentes colonias de la ciudad e incluso dependencias estatales.

”Lo iremos moviendo a diferentes lugares, en diferente colonias para que la gente pueda ir escribiendo el mensaje y escriba el nombre de la persona que aún no recibe justicia en la ciudad y eso nos sirve en un futuro para recordar todas estas personas que aún no encuentran solución a su calvario de buscar justicias por las personas que han sido víctimas de estos atroces delitos”.

“En Culiacán Valiente hemos hecho varias actividades para retomar el espacio público, para reconstruir el tejido social, seguimos trabajando en eso, pero no va haber paz duradera si no hay justicia para las víctimas si no hay un recuerdo. Si la ciudad olvida lo que estamos pasando estamos destinados a vivir un cuarto ‘culiacanazo’ y, a lo mejor, un ‘culiacanazo’ que no hemos tenido, porque qué es lo que sigue”.

“Cuando uno se muere de manera natural viene la reconciliación en el interior de las personas, pero cuando alguien muere por la cuestión de la violencia esta solución del problema emocional interior viene con la justicia de las autoridades y no está habiendo justicia. Nadie sabe qué pasó con los casos de Juan Carlos, nadie sabe quién asesinó a Pedro Legarreta, nadie sabe quién asesinó a los estudiantes de medicina y a las demás personas que fueron levantadas, privadas de su libertad”, detalló.