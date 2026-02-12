$!Instalarán macrocentros de vacunación contra el sarampión en Culiacán y Mazatlán este fin de semana

La Secretaría de Salud de Sinaloa anunció la instalación de macrocentros de vacunación contra el sarampión en distintos puntos de Culiacán y Mazatlán, con el objetivo de ampliar la cobertura y proteger a la población contra esta enfermedad. Bajo el lema “Este Día de San Valentín, regala salud”, la dependencia estatal invitó a la ciudadanía a aprovechar el fin de semana del 14 y 15 de febrero para acudir a vacunarse o completar esquemas pendientes.

La jornada está dirigida a niñas y niños de 6 a 11 meses de edad, así como de 1 año, 18 meses y 6 años. También podrán vacunarse personas de entre 10 y 49 años que no cuenten con comprobante de vacunación, además del personal de salud. En Culiacán, los macrocentros operarán en Mi Plaza Abastos, Plaza Fórum, Mi Plaza Barrancos, Plaza Explanada, la Central de Autobuses, Plaza Ceiba, Plaza Sendero y la Preparatoria Zapata, en un horario general de 11:00 a 17:00 horas. Asimismo, el Jardín Botánico tendrá un horario especial de 9:00 a 14:00 horas.