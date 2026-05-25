Instalarán pantallas en plazas públicas de Sinaloa para transmitir mensaje de Sheinbaum

En Sinaloa se instalarán pantallas en plazas públicas para transmitir el mensaje que ofrecerá la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el próximo 31 de mayo, con motivo de los dos años del triunfo electoral del movimiento de la Cuarta Transformación.

La Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde informó que el evento será replicado a nivel nacional y que en cada Estado se realizarán concentraciones públicas para seguir el mensaje presidencial.

“El 31 de este mes de mayo va a estar la Presidenta dando su informe por el segundo año de triunfo del movimiento de la Cuarta Transformación”, declaró.

Detalló que actualmente trabajan en la definición de los espacios donde serán colocadas las pantallas para la transmisión del evento en la entidad.

“Vamos a poner pantallas en una plaza pública donde se estará transmitiendo en cada estado el informe de la Presidenta. Estamos ahorita buscando, justo hoy trabajando, para ver dónde se va a realizar el evento”, expresó.

Bonilla Valverde señaló que ella encabezará la actividad en Sinaloa y adelantó que el mensaje de la Presidenta estará enfocado en el trabajo territorial y la atención de las causas sociales.

“Estamos trabajando con el movimiento, con la gente, como debe de ser, en territorio, atendiendo las causas y vamos a seguir haciéndolo”, comentó.

Sheinbaum Pardo anunció que se realizará un informe el próximo domingo 31 de mayo en un formato descentralizado.

Explicó que, en lugar de pedir que la gente viaje a la Ciudad de México, se convocará a los ciudadanos a reunirse de forma simultánea en las plazas principales de las 32 entidades de la República, donde se conectarán a distancia para escuchar el mensaje.

La Presidenta adelantó que el objetivo del informe será explicar el origen de su movimiento.

El informe y la anunciada movilización de morenistas para el domingo a nivel nacional ocurre en medio de una serie de situaciones relevantes que ha enfrentado el movimiento de la Cuarta Transformación, en materia de seguridad y soberanía nacional.

En el caso de Sinaloa, el informe se realizará en medio de una crisis de seguridad que la autoridad no ha logrado contener desde septiembre de 2024, así como las acusaciones realizadas por el gobierno de los Estados Unidos contra autoridades sinaloenses por presuntos nexos con el crimen organizado, entre ellos el Gobernador con licencia, el morenista, Rubén Rocha Moya.