Instituto de Protección a Periodistas condena ataque contra domicilio vinculado a director de Adiscusión

El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa condenó el ataque armado contra el domicilio vinculado al director general de Grupo Adiscusión, César Millán Lafarga.

A través de un pronunciamiento emitido este viernes, el organismo exhortó a las autoridades a esclarecer los hechos mediante una investigación diligente.

“Hacemos un respetuoso pero firme llamado a las autoridades competentes para que, cada una en el ámbito de sus atribuciones legales, actúen de manera inmediata, coordinada, objetiva y diligente, garantizando una investigación pronta, exhaustiva, imparcial y eficaz que permita esclarecer los hechos”, apuntó.

El instituto señaló que la agresión representa un hecho de la mayor gravedad, al poner en riesgo la vida, la integridad y la seguridad del periodista y de su núcleo familiar, además de constituir un mensaje de intimidación que busca inhibir el ejercicio libre e independiente del periodismo.

“Toda agresión contra una persona periodista trasciende la esfera individual y afecta el derecho de la sociedad a recibir información de interés público, elemento indispensable para el fortalecimiento de un Estado democrático y constitucional de derecho”, expresó.