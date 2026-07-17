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Violencia

Instituto de Protección a Periodistas condena ataque contra domicilio vinculado a director de Adiscusión

El organismo pide una investigación pronta, imparcial y exhaustiva, al considerar que la agresión pone en riesgo la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a estar informada
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
17/07/2026 20:55
17/07/2026 20:55

El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa condenó el ataque armado contra el domicilio vinculado al director general de Grupo Adiscusión, César Millán Lafarga.

A través de un pronunciamiento emitido este viernes, el organismo exhortó a las autoridades a esclarecer los hechos mediante una investigación diligente.

“Hacemos un respetuoso pero firme llamado a las autoridades competentes para que, cada una en el ámbito de sus atribuciones legales, actúen de manera inmediata, coordinada, objetiva y diligente, garantizando una investigación pronta, exhaustiva, imparcial y eficaz que permita esclarecer los hechos”, apuntó.

El instituto señaló que la agresión representa un hecho de la mayor gravedad, al poner en riesgo la vida, la integridad y la seguridad del periodista y de su núcleo familiar, además de constituir un mensaje de intimidación que busca inhibir el ejercicio libre e independiente del periodismo.

“Toda agresión contra una persona periodista trasciende la esfera individual y afecta el derecho de la sociedad a recibir información de interés público, elemento indispensable para el fortalecimiento de un Estado democrático y constitucional de derecho”, expresó.

Asimismo, sostuvo que toda agresión contra periodistas debe investigarse con la debida diligencia y considerando como una de las líneas de investigación la posible relación del ataque con la actividad periodística de la víctima, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y protección a periodistas.

El Instituto expresó su solidaridad con la familia Millán, sus colegas y el gremio periodístico.

Al mismo tiempo, hizo un llamado a las autoridades competentes para actuar de manera inmediata, coordinada y objetiva que permita esclarecer los hechos.

También informó que ya brinda atención al caso dentro del ámbito de sus atribuciones para garantizar la protección de las personas afectadas.

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