Instituto de Protección a Periodistas condena ataque contra domicilio vinculado a director de Adiscusión

El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa condenó el ataque armado contra el domicilio vinculado al director general de Grupo Adiscusión, César Millán Lafarga.
A través de un pronunciamiento emitido este viernes, el organismo exhortó a las autoridades a esclarecer los hechos mediante una investigación diligente.
“Hacemos un respetuoso pero firme llamado a las autoridades competentes para que, cada una en el ámbito de sus atribuciones legales, actúen de manera inmediata, coordinada, objetiva y diligente, garantizando una investigación pronta, exhaustiva, imparcial y eficaz que permita esclarecer los hechos”, apuntó.
El instituto señaló que la agresión representa un hecho de la mayor gravedad, al poner en riesgo la vida, la integridad y la seguridad del periodista y de su núcleo familiar, además de constituir un mensaje de intimidación que busca inhibir el ejercicio libre e independiente del periodismo.
“Toda agresión contra una persona periodista trasciende la esfera individual y afecta el derecho de la sociedad a recibir información de interés público, elemento indispensable para el fortalecimiento de un Estado democrático y constitucional de derecho”, expresó.
Asimismo, sostuvo que toda agresión contra periodistas debe investigarse con la debida diligencia y considerando como una de las líneas de investigación la posible relación del ataque con la actividad periodística de la víctima, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y protección a periodistas.
El Instituto expresó su solidaridad con la familia Millán, sus colegas y el gremio periodístico.
Al mismo tiempo, hizo un llamado a las autoridades competentes para actuar de manera inmediata, coordinada y objetiva que permita esclarecer los hechos.
También informó que ya brinda atención al caso dentro del ámbito de sus atribuciones para garantizar la protección de las personas afectadas.