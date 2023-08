CULIACÁN._ El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas exigió al Gobernador Rubén Rocha Moya que demuestre respeto hacia el gremio periodístico y lo invitó a que respalde a quienes ejercen la labor en búsqueda de una mejor sociedad.

“El Instituto le exhorta atentamente a que apoye nuestra tarea de prevención y protección siendo ejemplo al respetar y pedir respeto para quienes ejercen la labor periodística en nuestra entidad... lo invita a que siga siendo un aliado de los periodistas y de los defensores, evitando emitir expresiones negativas que no reflejan un trato respetuoso y digno para quienes ejercen la importante labor de informar y defender derechos humano”, manifiesta el comunicado de la organización.

“Esta noble y esencial actividad pública no debe ser calificada de manera despectiva, pues se trata de un instrumento que coadyuva al fortalecimiento de la democracia y garantiza el ejercicio de la libertad de expresión de todos los sinaloenses”, agrega el posicionamiento firmado por la presidenta, Jhenny Judith Bernal Arellano.

“Sinaloa se distingue por la calidad de gente comprometida, trabajadora y valiente que lucha cada día por construir una sociedad mejor. Ejemplo de ello son las personas que dedican su vida y tiempo a la labor periodística y/o de comunicación, así como a la defensa de derechos humanos, lo cual resulta fundamental en la construcción de sociedades justas, abiertas y democráticas”.

Añadió que en virtud de que la libertad de expresión debe ser protegida y garantizada por los entes gubernamentales, este Instituto lo invita a que siga siendo un aliado de los periodistas y de los defensores, evitando emitir expresiones negativas que no reflejan un trato respetuoso y digno para quienes ejercen la importante labor de informar y defender derechos humanos, incluso poniendo en riesgo su propia vida y la de sus familias.

“Estamos convencidos que una actitud respetuosa y cordial de su parte, como lo distingue su compromiso humanista, será muy bien recibida por ambos gremios y sentará un precedente que abonará a la concordia y paz social que tanto necesitamos en Sinaloa”, añadió el instituto.

En un evento en Mazatlán, el Gobernador del Estado criticó una vez más a personal de medios de comunicación de quien dijo que andan buscando la carroña porque en vez de ver lo bueno buscan lo malo.

“Yo no tengo pelos en la lengua para decirlo, porque finalmente no me gusta que en los medios de comunicación agarren partido y empiecen a solo divulgar con amarillismo las cosas”, dijo.

En junio, el Gobernador arremetió contra medios de comunicación durante un evento de entrega de tarjetas del programa Bienpesca en La Reforma, Angostura, y dijo que la prensa solo busca hablar mal del Gobierno.

“Hoy vine aquí (La Reforma), ni uno me preguntó que si a qué venía, nadie me preguntó que si qué rollo con los motores (apoyos), nadie me dijo nada que si qué con el Bienpesca, nada, porque eso no les importa a ellos, a ellos les importa hablar mal del Gobierno”, señaló esa vez.