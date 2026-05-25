$!Instituto de Protección de Sinaloa llama a funcionarios a actuar con empatía hacia madres buscadoras

El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa emitió un pronunciamiento dirigido a las personas servidoras públicas del estado para exhortarlas a conducirse con sensibilidad, empatía y respeto irrestricto a los derechos humanos, especialmente en temas relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas.
A través del documento, el Instituto subrayó la importancia de garantizar un trato digno hacia familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda, evitando expresiones o conductas que puedan derivar en estigmatización o revictimización.
“El Instituto hace un atento llamado a todas las personas servidoras públicas del Estado a conducirse, en el ejercicio de sus funciones, con sensibilidad, empatía, respeto irrestricto a la dignidad humana y plena observancia a los derechos humanos”, señala.
Asimismo, destacó que las madres buscadoras y personas defensoras de derechos humanos realizan una labor fundamental para la sociedad, al contribuir al acceso a la verdad, la justicia y la memoria.
En ese sentido, el organismo indicó que las instituciones públicas deben colaborar, desde sus respectivas competencias, para generar entornos de atención digna y libre de expresiones que minimicen el dolor o las exigencias legítimas de las familias.
El Instituto reiteró además su compromiso de impulsar acciones de promoción, capacitación y fortalecimiento institucional enfocadas en la protección de quienes realizan labores de búsqueda, defensa y acompañamiento en Sinaloa.
El pronunciamiento surge en medio de recientes cuestionamientos públicos realizados por colectivos de búsqueda hacia expresiones de funcionarios relacionadas con las desapariciones y el trabajo de las madres buscadoras en la entidad.
Lo anterior en relación a una denuncia pública realizada por el colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, Sabuesos Guerreras, en la que se señaló a una perito de la Fiscalía General del Estado de realizar un comentario revictimizante en los trabajos de ubicación de cuerpos en una zona de fosas clandestinas.
De acuerdo a la denuncia, la funcionaria les habría dicho a las personas buscadoras que si hubiesen cuidado a sus hijos e hijas no estarían buscándolos.
El hecho fue difundido por el colectivo mediante redes sociales el pasado 23 de mayo.