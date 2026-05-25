$!Instituto de Protección de Sinaloa llama a funcionarios a actuar con empatía hacia madres buscadoras

El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa emitió un pronunciamiento dirigido a las personas servidoras públicas del estado para exhortarlas a conducirse con sensibilidad, empatía y respeto irrestricto a los derechos humanos, especialmente en temas relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas.

A través del documento, el Instituto subrayó la importancia de garantizar un trato digno hacia familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda, evitando expresiones o conductas que puedan derivar en estigmatización o revictimización.

“El Instituto hace un atento llamado a todas las personas servidoras públicas del Estado a conducirse, en el ejercicio de sus funciones, con sensibilidad, empatía, respeto irrestricto a la dignidad humana y plena observancia a los derechos humanos”, señala.

Asimismo, destacó que las madres buscadoras y personas defensoras de derechos humanos realizan una labor fundamental para la sociedad, al contribuir al acceso a la verdad, la justicia y la memoria.

En ese sentido, el organismo indicó que las instituciones públicas deben colaborar, desde sus respectivas competencias, para generar entornos de atención digna y libre de expresiones que minimicen el dolor o las exigencias legítimas de las familias.

El Instituto reiteró además su compromiso de impulsar acciones de promoción, capacitación y fortalecimiento institucional enfocadas en la protección de quienes realizan labores de búsqueda, defensa y acompañamiento en Sinaloa.