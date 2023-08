Hasta cuatro personas han sido retiradas del estado para protegerlos de riesgo grave como amenazas de muerte, informó la directora del Instituto de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, Jhenny Judith Bernal Arellano.

A su vez precisó que desde la creación de la instancia han brindado atención a 60 personas, siendo 29 periodistas, 19 defensores de derechos humanos, además de 12 familiares de algunos de estos.

“Hemos beneficiado a 60 personas, con un total de 214 medidas de protección... (motivos) desde denostaciones, degradar a la persona, ridiculizarlo en las redes sociales, esto se está dando mucho últimamente, y amenazas, hemos tenido que sacar del estado a cuatro personas por riesgo grave, (amenaza de muerte) sí”, explicó Bernal Arellano.

“Podemos darles chalecos antibalas, poner cámaras de seguridad en sus instalaciones o en sus casas, de ser posible, y en sus vehículos, hemos emitido oficios a las autoridades llamándoles a respetar la labor que realizan ustedes, hemos capacitado, hacemos muchas cosas”, detalló.

Esto lo declaró previo a un homenaje al periodista Humberto Millán que fue asesinado hace 12 años y cuyo caso sigue sin presentar avances, según las denuncias de familiares.

“Este caso en particular está en nivel federal, nosotros no tenemos competencia a nivel federal, pero sí podemos impulsarlo a nivel local... la política no solamente es local, es federal, por tanto las instituciones federales también tienen el deber de sacar los casos lo más rápido posible, justicia retardada es justicia denegada”, dijo la directora del instituto.

“La idea de esta ley es generar una cultura, una política pública general de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero esto no se va a lograr emitiendo medidas solamente o capacitando personas, se va a lograr con la acción de los órganos que están destinados a impartir justicia”.