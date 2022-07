Instituto para la Protección de activistas y periodistas nace con buen pie, afirma Rocha Moya

A poco tiempo de que se diera a conocer la asignación de Jhenny Judith Bernal Arellano como la directora del nuevo Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, el Gobernador resaltó que esto significa que nace con buen pie el instituto.



- ¿Considera que es una buena opción?

-Yo creo que sí. Para mí sí. ¿Por qué? porque yo quiero ampliar las coberturas de las mujeres en las responsabilidades claras, está bien. Yo creo que nace con buen pie el instituto, la integración del comité, del consejo debe ser, le mentiría yo sí digo que hay pluralidad, no representa partido, no representa, pero sí regiones, yo creo que hay integración muy responsable de.



El Mandatario estatal destacó que conoce el perfil, pero no a ella personalmente, “conozco el perfil, como conozco el perfil de los otros dos que participaron, entonces los diputados se pronunciaron por una mujer, estaban bien los perfiles, los otros perfiles finalmente optaron por la mujer”, dijo.



- Dijo que no sabía antes ¿o se acaba de enterar aquí?

- No, porque todavía no lo nombraban, me entero de muchas cosas, pero no de tantas que me adjudican, estoy atento de eso, pero no doy instrucciones.



Durante la firma del convenio de colaboración con Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, el Mandatario estatal Rubén Rocha señaló que el instituto tiene su autonomía.

“El instituto es autónomo, aquí tiene autonomía y vamos a respetar esto y ya debe haberse integrado también el consejo, ni siquiera la relación de consejeros, propuse, que planteé, que comenté con algunos diputados, que sea la mayor pluralidad posible la que se exprese en el consejo, en el caso de la persona que va a dirigir el instituto no puede haber pluralidad es una sola persona, pero en el consejo sí”, dijo.