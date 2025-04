Integra Teesin a nuevo Magistrado, Édgar Donato Vega Márquez

En sesión especial, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa integró formalmente a su Pleno al nuevo Magistrado Édgar Donato Vega Márquez, designado por el Senado de la República el pasado 9 de abril.

El Pleno del Teesin permanecía incompleto desde el año 2022, cuando la entonces Magistrada Maizola Campos Montoya concluyó su periodo.

Édgar Donato Vega Márquez, es maestro en Derecho Constitucional y Amparo y Doctor en Derecho Electoral; ha sido catedrático en diversas universidades en el Estado de Sinaloa y fue Director de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo del Congreso del Estado.

Además, fue secretario particular del Senador Enrique Inzunza cuando se desempeñó como Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Sinaloa.

Tras su integración formal, Édgar Donato Vega destacó que prevalecería la impartición y administración de justicia y aseguró que esta se alcanzaría de manera imparcial sin intromisión de partidos políticos.

“El compromiso es con la democracia y con los derechos del ciudadano y electorales. Impartir justicia o administrar justicia como ponencia respecto a lo que la Ley establece y aquí no tenemos, como bien saben, no formamos parte de un partido ni tampoco el tema de la amistad con las personas debe de alejarse de manera institucional, no se resuelve a contentillo ni a petición de boca”, aseveró.

“Vamos a trabajar con la Ley en la mano, con la constitución en la mano, con los derechos fundamentales, políticos, electorales de la ciudadanía y dar a cada quien lo que le corresponde en derecho”.

”Tengan la certeza de que aquí vamos a resolver con certeza jurídica para los derechos de la ciudadanía, de los propios partidos políticos, no porque nos hagan encargos, no se hace una justicia por encargo, no se hace ni debe de hacerse. Se debe de resolver conforme a la constitución y la ley y yo estoy seguro que siempre ha sido así y así va a seguir siendo”, declaró.

Por su parte, la Magistrada Presidenta del Teesin, Carolina Chávez Rangel, señaló que con esta designación por parte del Senado se fortalece la estructura de los órganos jurisdiccionales.

“Después de más de dos años de operar con una legislación incompleta, celebramos que a partir del 9 de abril del 2025 este Pleno se encuentra nuevamente conformado por las cinco magistraturas que la Ley establece. La designación del Magistrado Edgar Donato Vega Márquez por parte del Senado de la República sin duda representa una opción decidida para fortalecer la estructura de los órganos jurisdiccionales”, apuntó.

El Pleno del Teesin ahora se integrará de la siguiente manera:

- Carolina Chávez Rangel, Magistrada Presidenta

- Verónica Elizabeth García Ontiveros, Magistrada

- Aída Inzunza Cazárez, Magistrada

- Luis Alfredo Santana Barraza, Magistrado

- Édgar Donato Vega Márquez, Magistrado