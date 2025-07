Integrantes del CNTE en Sinaloa rechazan decretos presidenciales sobre pensiones y edad de jubilación

Integrantes de la Dirección Política Estatal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación manifestaron públicamente su rechazo a dos decretos firmados recientemente por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, relacionados con el sistema de pensiones.

Carlos Ramón López, integrante de la coordinadora, señaló que estos decretos no resuelven de fondo las afectaciones que desde 2007 ha provocado la reforma impulsada por el entonces Presidente de la República Felipe Calderón.

Uno de los ejes centrales de la crítica, indicó, es la imposición del sistema de cuentas individuales, que obliga a los trabajadores contratados desde 2007 a depositar sus ahorros en Afores, reduciendo significativamente sus pensiones.

Según el profesor López Torres, actualmente los maestros se jubilan con pensiones de apenas 4 mil a 6 mil pesos mensuales, situación que incluso ha sido reconocida por la propia Presidenta Sheinbaum.

Aunque el decreto establece que el Gobierno complementará esas pensiones con recursos del Fondo de Pensiones para el Bienestar, los maestros, advirtió que este apoyo no tiene carácter de ley, por lo que cualquier Gobierno futuro podría anularlo.

“Un decreto no tiene el mismo peso legal que una ley aprobada por el Congreso”, señaló.

Por otro lado, el segundo decreto modifica los criterios de jubilación, estableciendo nuevas edades mínimas para el retiro: 58 años para hombres y 56 para mujeres.

Esta medida, dijo Policarpio Portillo, también integrante de la Coordinadora, ha sido rechazada por la CNTE, ya que sólo beneficia a un sector limitado del magisterio, específicamente a quienes están amparados por el llamado “décimo transitorio”, es decir, los contratados antes de 2007, que representan apenas entre el 25 por ciento y el 30 por ciento del total.

Portillo Pérez recordó que antes de 2007 los maestros podían jubilarse únicamente por años de servicio: 28 años para mujeres y 30 para hombres, sin importar la edad.

Reclamó que las promesas hechas por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador de regresar a ese régimen no se cumplieron, y ahora, a pesar de que la Presidenta cuenta con mayoría en ambas cámaras, no se ha impulsado la abrogación total de la ley de 2007.

Los maestros también expresaron un rechazo a las acciones del secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, quien busca responsabilizar a la Sección 22 de Oaxaca por disturbios ocurridos en las oficinas del sindicato en la Ciudad de México, lo cual podría derivar en el retiro arbitrario de 35 millones de pesos a esta sección.

Exigieron transparencia en el uso de los más de 2 mil 372 millones de pesos que anualmente recibe el SNTE y denuncia la falta de rendición de cuentas.

Advirtieron que de no atenderse sus demandas, se reanudarán las movilizaciones magisteriales en todo el país.

“Este no es un retiro definitivo. Es un receso para reorganizarnos. Hasta que se abrogue la ley, el movimiento no descansará”, concluyeron.