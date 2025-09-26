Culiacán
|
Clima

Intensa lluvia cae sobre Culiacán; PC llama a extremar precauciones

Las precipitaciones se registran en sindicaturas y colonias de diversos sectores de la zona urbana
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
26/09/2025 13:08
26/09/2025 13:08

Una intensa lluvia se registra en Culiacán desde aproximadamente las 12:30 horas de este viernes 26 de septiembre.

Las precipitaciones se registran en sindicaturas y colonias de diversos sectores de la zona urbana.

La coordinación Municipal de Protección Civil llamó a la ciudadanía a extremar precauciones.

$!Intensa lluvia cae sobre Culiacán; PC llama a extremar precauciones

Indicó que el personal operativo de la institución lleva a cabo recorridos, preventivos y mantiene monitoreo constante de canales y arroyos, así como puntos de riesgo en la ciudad.

Recomendó evitar cruzar calles inundadas y arroyos.

$!Intensa lluvia cae sobre Culiacán; PC llama a extremar precauciones

Subrayó que es importante mantenerse informados, los canales oficiales de las condiciones meteorológicas, para cualquier emergencia, indicó, pueden reportar al 911.

#Clima
#Culiacán
#Precipitaciones
#Lluvia
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube