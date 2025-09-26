$!Intensa lluvia cae sobre Culiacán; PC llama a extremar precauciones

Una intensa lluvia se registra en Culiacán desde aproximadamente las 12:30 horas de este viernes 26 de septiembre.
Las precipitaciones se registran en sindicaturas y colonias de diversos sectores de la zona urbana.
La coordinación Municipal de Protección Civil llamó a la ciudadanía a extremar precauciones.
Indicó que el personal operativo de la institución lleva a cabo recorridos, preventivos y mantiene monitoreo constante de canales y arroyos, así como puntos de riesgo en la ciudad.
Recomendó evitar cruzar calles inundadas y arroyos.
Subrayó que es importante mantenerse informados, los canales oficiales de las condiciones meteorológicas, para cualquier emergencia, indicó, pueden reportar al 911.