$!Intensifica Secretaría de Salud acciones preventivas contra el dengue tras el inicio de la temporada de lluvias

Con el objetivo de prevenir casos de dengue ante el inicio de la temporada de lluvias, el Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, acompañó al personal del área de Vectores durante las labores de vigilancia y control que realizaron en la colonia Díaz Ordaz en Culiacán.

De acuerdo a un comunicado, durante el recorrido, el funcionario destacó la importancia del trabajo que diariamente desarrolla el personal de Vectores en las colonias y comunidades de Sinaloa para reducir el riesgo de transmisión de esta enfermedad.

“El día de hoy estamos visitando la colonia Díaz Ordaz, lo que vinimos a hacer es apoyar a los compañeros de vectores, aquí acompañarlos en la rutina que hacen diariamente. en las comunidades o en las colonias de Sinaloa. Están haciendo una revisión de las casas de la colonia, entran a las hogares, revisan si hay depósitos con agua, dan la orientación a la familia y también proceden a eliminar el criadero, pero también ubican los puntos donde se han detectado casos de dengue”, dijo.