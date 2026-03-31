Intensifican fumigación en Sinaloa para prevenir dengue durante Semana Santa y de Pascua

Con la cercanía del periodo vacacional de Semana Santa y de Pascua, la Secretaría de Salud del Gobierno de Sinaloa puso en marcha un reforzamiento de acciones de fumigación en distintos puntos estratégicos de la entidad, con el propósito de salvaguardar la salud tanto de la población como de los turistas.

El director de Prevención y Promoción de la Salud, Gerardo Kenny Inzunza Leyva, informó que estas jornadas estarán enfocadas principalmente en playas, balnearios, centros recreativos y otros sitios de gran afluencia, donde históricamente se concentra un mayor número de visitantes durante estas fechas.

Destacó que estas medidas forman parte de una estrategia integral orientada al control del mosquito transmisor del dengue, con el objetivo de disminuir su proliferación y, en consecuencia, reducir el riesgo de contagios en la entidad.

El operativo incluye recorridos previamente calendarizados, la aplicación de insecticidas autorizados y la vigilancia permanente por parte de brigadas especializadas en el control de vectores, quienes trabajarán bajo lineamientos sanitarios y ambientales establecidos.

Las autoridades de salud también exhortaron a la ciudadanía a colaborar desde sus hogares, evitando la acumulación de agua en recipientes y manteniendo espacios limpios, a fin de eliminar posibles criaderos de mosquitos y fortalecer así las acciones preventivas.