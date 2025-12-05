Intercamaral de Culiacán insiste al Gobierno abrir un diálogo ‘real’ para atender crisis de seguridad y económica

El Consejo Intercamaral de Culiacán planteó que en 2026 el Gobierno del Estado debe abrir un diálogo “real” con el sector productivo, con el fin de atender la crisis de seguridad y económica que enfrentan las empresas en Sinaloa.

Durante la reunión de organismos empresariales, la presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Elena Reyes Zazueta, expuso que las decisiones económicas han sido tomadas sin escuchar a las cámaras y que esto ha dificultado tanto la actividad empresarial como el propio trabajo gubernamental.

Reyes señaló que desde el inicio de la crisis de seguridad, el sector empresarial ha buscado colaborar, pero no ha encontrado apertura por parte de las autoridades.

“Lo que queremos nosotros es que el año que entra entienda el gobierno que nosotros lo que queremos es sumar.... Creo que ellos mismos se han hecho la vida difícil porque tienen que luchar contra la inseguridad, contra la falta de inversión y aparte el estar apagando fuego de lo que nosotros sí decimos con la verdad”, apuntó.

Hizo un llamado al Gobernador Rubén Rocha Moya, a senadores, diputados y al Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, para iniciar una colaboración que permita tomar decisiones conjuntas.

Afirmó que el interés del sector no es partidista, sino operativo, trabajar con quien gobierna para que las empresas puedan sostenerse y generar empleos.

“Nosotros no nos importa quiénes son el partido, lo que nos importa es quién nos gobierna para hacer equipo. Necesitamos rescatar para que ellos también se lleven la estrellita... siempre tenemos esa fe de que un día el Gobierno va a decir: ‘ahora sí, queremos trabajar en equipo’”, subrayó.

La presidenta de Coparmex advirtió que los incrementos propuestos al salario y a los impuestos podrían afectar a quienes recientemente emprendieron negocios con apoyos gubernamentales.

En ese sentido cuestionó si se está en condiciones de absorber nuevas cargas fiscales cuando apenas comienzan a generar ingresos.

Por ello, indicó que el diálogo que plantean para 2026 tiene como base tres puntos principales:



1. Acompañar el proceso hacia la meta salarial 2030

Reyes explicó que no se oponen al incremento salarial, pero que este debe ir acompañado de inversión que permita a las empresas soportar los nuevos costos y generar empleos.

Advirtió que negocios que recién abrieron podrían no resistir aumentos sin apoyo.

“Quiero hacer hincapié en que nosotros no estamos en contra de los aumentos. Lo que no estamos en contra es que no haya al mismo nivel ese poder de inversión, esa inversión real”.

Expuso que proyectos como el anunciado en Los Mochis sobre la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente están programados para 2027 y 2030, mientras que Sinaloa requiere acciones a corto plazo para generar empleos e impulsar la economía local.

“Ha sido un elefante blanco porque si se dan cuenta en el proyecto, yo los invito a que investiguen el proyecto está proyectado para iniciar en el 2027 la primera etapa, la segunda en el 2030”.



2. Impulsar el ingreso digno desde la formalidad

Señaló que, ante aumentos de impuestos y sin incentivos al crecimiento, existe riesgo de que más personas migren a la informalidad.

Sostuvo que las empresas necesitan condiciones que permitan sostener su operación formal.

“Sin un apoyo al sustento de la inversión, vamos a caer en eso (en la informalidad”.



3. Consolidar un diálogo social a través de los organismos empresariales

Pidió que el Gobierno incorpore la información y diagnósticos que cada cámara tiene sobre su sector, para que las decisiones económicas se tomen con base en la realidad de las empresas.

Afirmó que, si hubiera comunicación constante, el propio sector reconocería los avances.