Intercamaral de Culiacán pide al Congreso asigne presupuesto en seguridad 2026 acorde a la situación de violencia

La Intercamaral de Culiacán hizo un llamado urgente al Congreso del Estado para que el presupuesto que asignen en materia de seguridad para el periodo 2026 responda a la situación de violencia que atraviesa Sinaloa.

Previo a la discusión del presupuesto que asignarán para este rubro, Martha Reyes, presidenta de Coparmex en Sinaloa, señaló que el recurso no puede regirse bajo los mismos parámetros que el año 2023 o 2024, pues la violencia actual es “atípica” y mucho más intensa que en periodos anteriores.

Invitó a los Diputados a dialogar el tema en una reunión de trabajo, al considerar que debe existir una corresponsabilidad entre sociedad y autoridades.

“Hoy queremos hacer una invitación a los diputados para que junto con la sociedad podamos generar las condiciones y un presupuesto eficiente”.

“Estamos interesados, no nada más en criticar, sino en participar, proponer, dialogar, porque sólo juntos con sinergia entre autoridad y sociedad, podremos transformar el miedo en esperanza y el riesgo en oportunidad, para esa paz y ese desarrollo que tanto anhelamos los ciudadanos”, subrayó.

Cada peso, añadió, debe traducirse en mejor equipamiento para corporaciones, capacitación de elementos, inteligencia tecnológica para prevenir delitos y programas sociales que ataquen la violencia desde su raíz.

“El presupuesto de seguridad, no puede ser el mismo que se aplicó para el 2024, 2023. Necesitamos claridad de cómo están proyectando esos recursos. En qué estrategias invertirán, y cuáles serán las metas medibles de cada programa”.

“Lo que estamos proponiendo, es colaborar y tener una corresponsabilidad y queremos que cada peso invertido se traduzca en un mejor equipamiento para nuestras corporaciones”, destacó.