$!Intercamaral demanda al Gobierno de Sinaloa respuestas ante crisis de inseguridad y pide declaración de emergencia

En medio de la crisis de inseguridad que atraviesa Sinaloa, representantes del sector empresarial agrupados en la Intercamaral advirtieron un deterioro sostenido en los indicadores de violencia, así como un impacto directo en la economía estatal, con pérdida de empleos, cierre de empresas y caída en la actividad turística.

Valeria Delle Mese Zavala, titular de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, expuso que a 563 días del inicio del periodo que analizan, se han registrado más de 3 mil homicidios en la entidad, así como 3 mil 500 denuncias por privación ilegal de la libertad, de las cuales el 70 por ciento de las personas continúan sin ser localizadas.

Además, señaló que se han contabilizado más de 10 mil vehículos robados, con apenas un 4 por ciento de detenidos y un 1 por ciento de sentencias, lo que refleja, dijo, un alto nivel de impunidad.

“2025 ha sido el año más violento en el Estado de Sinaloa, en toda su historia, con 42 mil 500 delitos registrados y una impunidad del 92.46 por ciento. De esos delitos estamos por encima del promedio nacional”, indicó.

En materia económica, detalló que entre febrero de 2024 y febrero de 2026 se han perdido 26 mil empleos formales, mientras que los empleos informales afectados podrían ser significativamente mayores.

A esto se suma el cierre de 4 mil 712 empresas, equivalente al 11 por ciento del total en el Estado.

La empresaria subrayó que la inseguridad ha impactado también en el turismo, con la disminución de cerca de 210 mil pasajeros que han dejado de llegar a ciudades como Culiacán y Mazatlán, lo que ha repercutido en la derrama económica.