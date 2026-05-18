Intercamaral denuncia cobros de Sebides para avanzar verificaciones y permisos en Sinaloa

La Intercamaral denunció presuntos actos de extorsión hacia empresas afiliadas a distintas cámaras empresariales en Sinaloa, señalando que personal de dependencias del Gobierno del Estado estarían solicitando pagos indebidos para agilizar trámites y revisiones.

Daniel Félix, vicepresidente de Canadevi, señaló que una de las áreas reportadas pertenece al departamento de Medio Ambiente de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, donde algunos afiliados indican que presuntamente se les solicitan alrededor de 20 mil pesos para que sus trámites puedan avanzar.

“Ya tenemos varios casos. En el caso de la cámara de vivienda, contamos con tres empresas que ya han sido afectadas. Y hay que dejarlo claro: no estamos accediendo a este tipo de extorsión, porque no queremos dar pie a que esta situación continúe. Hay otras cámaras que enfrentan el mismo problema; es un tema que ya preocupa y al que habrá que prestarle atención”, señaló.

Indicó que existen reportes formales de empresarios que aseguran haber recibido este tipo de solicitudes por parte de personal de Sebides, por lo que solicitaron al titular de la dependencia, Omar López Campos, para que se investiguen los señalamientos.

“Hacemos un llamado a nuestro Secretario, Omar López, para que revise estos casos al interior de la Secretaría y verifique las denuncias, porque ya son varios los afiliados afectados y no únicamente de una cámara, sino de diversas cámaras y asociaciones que presentan la misma queja, donde incluso estos mismos funcionarios están solicitando referidos para acudir a visitar las empresas”, expresó.

Ante esta situación, la Intercamaral reiteró la necesidad de sostener una reunión con la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, con el objetivo de exponer directamente estos casos y solicitar acciones concretas para frenar posibles actos de corrupción.

Los representantes empresariales consideraron urgente que las autoridades atiendan esta problemática, ya que aseguraron que este tipo de prácticas afectan la operación de las empresas y generan incertidumbre en el sector productivo.