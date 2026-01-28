Intercamaral exige atención inmediata a la inseguridad en Sinaloa tras ataque a legisladores

El Consejo Intercamaral, que comprende diversos órganos y grupos de la Iniciativa Privada, exigió a la autoridad de los tres niveles de gobierno atención inmediata a la inseguridad presente en Sinaloa.

El posicionamiento del Consejo ocurre en el contexto de un ataque armado del que fueron víctimas los legisladores locales Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, ambos de Movimiento Ciudadano.

“El Consejo Intercamaral expresa su profunda preocupación y enérgica condena ante el alarmante incremento de hechos violentos registrados en los últimos días, los cuales han escalado de manera sostenida hasta rebasar el punto máximo de tolerancia social”, señaló en un desplegado.

“Condenamos de manera enérgica y categórica el alarmante incremento de la violencia, una situación que nos expone a todos, ciudadanos, trabajadores, empresarios, estudiantes y familias, y que ha generado un sentimiento generalizado de vulnerabilidad y desprotección. Ninguna comunidad puede desarrollarse ni prosperar bajo estas condiciones”.

En el comunicado, la Intercamaral exige atender la crisis de seguridad por la que atraviesa Sinaloa desde el pasado septiembre de 2024, que ha provocado un alza en los delitos de homicidio, desaparición forzada y despojo de vehículos.

“La violencia no puede ni debe normalizarse. Aceptarla como parte de la vida cotidiana significa renunciar al derecho fundamental de vivir en paz y en condiciones de seguridad. Como sociedad, no podemos permitir que el miedo se vuelva rutina ni que la impunidad marque el rumbo de nuestro futuro”, establece.

“Por ello, exigimos con respeto, pero con firmeza, a los tres niveles de gobierno una respuesta inmediata, coordinada y eficaz que garantice la seguridad de la población. Se requieren acciones claras, resultados visibles y una estrategia integral que restablezca la confianza ciudadana y el Estado de Derecho”.

La organización que reúne organismos de la Iniciativa Privada señaló que en Sinaloa la paz no puede negociarse.

“El sector productivo reafirma su disposición a colaborar en la construcción de soluciones, pero también su determinación de alzar la voz cuando la seguridad y la vida de las personas están en riesgo. La paz, la legalidad y la seguridad no son negociables. El Consejo Intercamaral hace un llamado a no ser indiferentes, a fortalecer el tejido social y a trabajar unidos para recuperar la tranquilidad que nuestra comunidad merece”, puntualiza el desplegado.