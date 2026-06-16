$!Intercamarales de Sinaloa exigen frenar abusos de CFE y ampliar subsidios

Ante lo que consideran un impacto económico insostenible para las familias y el sector productivo, el Consejo Intercamaral de Culiacán, en coordinación con los consejos de Guasave, Évora, Los Mochis y Mazatlán, lanzó un llamado a las autoridades para frenar abusos de la Comisión Federal de Electricidad y ampliar subsidios en Sinaloa.

A través de un comunicado conjunto, los líderes camarales señalaron que las condiciones climáticas del estado obligan a un consumo de electricidad que no es un lujo, sino una necesidad básica de supervivencia durante la mayor parte del año.

La principal demanda de los organismos es la ampliación formal del periodo de subsidio y proponen que este abarque de manera expresa desde marzo hasta noviembre, argumentando que las altas temperaturas persisten incluso al final del año, lo que dispara los recibos en los hogares sinaloenses.

Además, el bloque empresarial planteó tres puntos críticos para aliviar el bolsillo de los usuarios como la reducción del 50 por ciento en el costo del kilowatt excedente, para evitar cobros a quienes sobrepasan los límites básicos de consumo.