$!Intercamarales de Sinaloa exigen frenar abusos de CFE y ampliar subsidios

Ante lo que consideran un impacto económico insostenible para las familias y el sector productivo, el Consejo Intercamaral de Culiacán, en coordinación con los consejos de Guasave, Évora, Los Mochis y Mazatlán, lanzó un llamado a las autoridades para frenar abusos de la Comisión Federal de Electricidad y ampliar subsidios en Sinaloa.
A través de un comunicado conjunto, los líderes camarales señalaron que las condiciones climáticas del estado obligan a un consumo de electricidad que no es un lujo, sino una necesidad básica de supervivencia durante la mayor parte del año.
La principal demanda de los organismos es la ampliación formal del periodo de subsidio y proponen que este abarque de manera expresa desde marzo hasta noviembre, argumentando que las altas temperaturas persisten incluso al final del año, lo que dispara los recibos en los hogares sinaloenses.
Además, el bloque empresarial planteó tres puntos críticos para aliviar el bolsillo de los usuarios como la reducción del 50 por ciento en el costo del kilowatt excedente, para evitar cobros a quienes sobrepasan los límites básicos de consumo.
Suspensión temporal de los cortes de energía y una revisión profunda a los procedimientos de la CFE, exigiendo que cualquier interrupción del servicio cuente con una debida fundamentación técnica y legal.
Creación del Fondo Estatal de Justicia Energética, un instrumento financiero permanente que garantice la continuidad de los subsidios en las tarifas domésticas.
El sector empresarial hizo un exhorto respetuoso pero firme a la Gobernadora del Estado, así como a los diputados locales y federales por Sinaloa, para que asuman estas peticiones como propias y gestionen soluciones definitivas ante las instancias competentes.
El comunicado informó que se reconoce necesario establecer mecanismos permanentes que garanticen tarifas más justas y transparentes para la población y subrayaron que la falta de atención a este problema debilita la competitividad económica del estado.
Finalmente, los organismos reiteraron su disposición al diálogo con los tres niveles de gobierno y la propia CFE, con el objetivo de construir una solución que beneficie a toda la sociedad sinaloense.