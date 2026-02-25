Interés de capital extranjero en Sinaloa continúa pese a hechos violentos en el sur del Estado: Secretaría de Economía

El interés de empresas extranjeras por invertir en Sinaloa se mantiene pese a los hechos de violencia registrados en el sur de la entidad el pasado fin de semana, afirmó el Secretario de Economía estatal, Feliciano Castro Meléndrez.

Señaló que, aunque no se puede ignorar la situación de inseguridad, las expectativas de crecimiento y la llegada de capital foráneo continúan.

“No soslayo la situación de inseguridad, pero las expectativas y el interés de capital extranjero por invertir en Sinaloa se mantiene, incluso hay expectativas de crecimiento”, expresó.

Las declaraciones se dieron luego de los hechos ocurridos en Villa Unión, en el municipio de Mazatlán, donde el domingo pasado se registró la quema de vehículos tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Castro Meléndrez detalló que este jueves se realizará el banderazo de una empresa minera en el municipio de Choix. Además, se prevé la llegada de la empresa H2D a El Fuerte y la instalación de más proyectos mineros en Cosalá.

También mencionó avances en proyectos como GPO, Mexinol y la empresa Sumitomo, esta última con una proyección de alrededor de 500 empleos en el municipio de Escuinapa.

Castro Meléndrez añadió que, en el ámbito local, empresarios y emprendedores continúan activos, buscando mantener y ampliar sus operaciones.

En cuanto al respaldo a empresas sinaloenses, indicó que el Gobierno estatal mantiene líneas de financiamiento dirigidas a pequeñas y medianas empresas, entre ellas el convenio con Nacional Financiera.

Precisó que, a través de este esquema, se contempla el financiamiento para 242 empresas, con créditos de hasta 1.5 millones de pesos cada una.