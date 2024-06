“La denuncia yo la puse el 23 de enero, pero antes de ponerla yo hablé con la presidenta, hablé con los abogados y la verdad no me quisieron apoyar. Yo fui a la Fiscalía a poner la denuncia y todavía es hora de que no me resuelven nada.

“Dijeron que ellos iban a hablar con él y que él ya no iba a ser mi jefe, pero después de que hablaron con él, él siguió haciéndome daño en mis áreas de trabajo”.

Manifestó sentirse presionada para renunciar, ya que le asignan tareas que nunca había tenido en sus 10 años de trabajo.

“Ahorita me traen frita, me traen presionada para que, a ver si tiro el cargo yo, me hacen que haga los baños de los hombres porque ahorita hay eventos de graduación en el auditorio pues me cargan a que yo nada más haga los baños de los hombres. El baño de los hombres y de las mujeres, pero yo antes laboraba con ellos y de los diez años que tengo jamás había hecho los baños de los hombres”.