$!Intervienen calles de Chulavista y el sector Humaya, en Culiacán

Las cuadrillas de trabajadores municipales concentraron sus esfuerzos iniciales en el fraccionamiento Chulavista.

Con el objetivo de rehabilitar la movilidad urbana y garantizar la seguridad de los automovilistas, el Ayuntamiento de Culiacán desplegó este sábado 11 de abril diversas jornadas simultáneas de reencarpetado en puntos estratégicos de la ciudad.

En este sector, se realizaron labores de rehabilitación integral en las calles Emilio Madero, Francisco Javier Clavijero y Francisco Miranda, vialidades que ahora presentan mejores condiciones para el tránsito vehicular.

De igual forma, el equipo de infraestructura vial trabajó en la vialidad José Limón, perteneciente al sector Humaya.

Esta zona es considerada crítica debido a su alta circulación vehicular, por lo que la intervención busca agilizar el desplazamiento de los ciudadanos que transitan por el norte de la capital.

Asimismo, las labores de mejora se extendieron al cruce de la calle México 68 y la avenida Álvaro Obregón, un punto clave para la conectividad urbana donde se optimizó la superficie de rodamiento.

De acuerdo con la información oficial, estas acciones forman parte de un programa permanente de mantenimiento vial impulsado por la administración municipal y el propósito central es asegurar que las calles de Culiacán sean más funcionales y seguras para todos sus habitantes.