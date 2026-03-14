Culiacán
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Obras

Intervienen Calzada de las Torres y bulevar Ganaderos, en Culiacán, con labores de mantenimiento

El Ayuntamiento de Culiacán despliega cuadrillas de diversas dependencias para limpieza, poda e iluminación en el tramo de la avenida Álvaro Obregón hasta el bulevar Jesús Kumate
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
14/03/2026 12:14
14/03/2026 12:14

Con el objetivo de brindar seguridad a automovilistas y peatones, el Ayuntamiento de Culiacán realizó una intervención integral en la Calzada de las Torres y el bulevar Ganaderos.

El comunicado informó que el director de Parques y Jardines, Octavio Sánchez, informó que las acciones se concentraron específicamente en el trayecto que va desde la avenida Álvaro Obregón hasta el bulevar Jesús Kumate.

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“Trabajamos por la Calzada de las Torres, en Ganaderos. Trabajamos de la Obregón hasta Jesús Kumate. Fue un trabajo de limpieza y detallado. Le dimos altura a los árboles, quitamos la maleza, quitamos las piedras y la tierra que está sobre la guarnición, que vienen siendo arrastres”, detalló Octavio Sánchez.

Los trabajos consistieron en labores de limpieza y detallado, que incluyeron la poda de árboles, retiro de maleza, así como la eliminación de piedras y tierra acumulada sobre las guarniciones debido a los arrastres.

Como parte del compromiso por mejorar la infraestructura vial, también se llevó a cabo la instalación de nuevos postes y luminarias.

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Esta medida busca optimizar la iluminación del bulevar y contribuir directamente a la seguridad de quienes transitan por esta importante vía de la ciudad.

En este operativo participaron de manera coordinada las dependencias de parques y jardines, aseo y limpia, alumbrado público, obras públicas, además de las áreas de pluviales y conservación.

Con estas labores, el municipio busca dignificar los corredores viales para el beneficio de la comunidad.

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