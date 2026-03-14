$!Intervienen Calzada de las Torres y bulevar Ganaderos, en Culiacán, con labores de mantenimiento

Con el objetivo de brindar seguridad a automovilistas y peatones, el Ayuntamiento de Culiacán realizó una intervención integral en la Calzada de las Torres y el bulevar Ganaderos. El comunicado informó que el director de Parques y Jardines, Octavio Sánchez, informó que las acciones se concentraron específicamente en el trayecto que va desde la avenida Álvaro Obregón hasta el bulevar Jesús Kumate.









“Trabajamos por la Calzada de las Torres, en Ganaderos. Trabajamos de la Obregón hasta Jesús Kumate. Fue un trabajo de limpieza y detallado. Le dimos altura a los árboles, quitamos la maleza, quitamos las piedras y la tierra que está sobre la guarnición, que vienen siendo arrastres”, detalló Octavio Sánchez. Los trabajos consistieron en labores de limpieza y detallado, que incluyeron la poda de árboles, retiro de maleza, así como la eliminación de piedras y tierra acumulada sobre las guarniciones debido a los arrastres. Como parte del compromiso por mejorar la infraestructura vial, también se llevó a cabo la instalación de nuevos postes y luminarias.







