$!Intervienen corredores José Limón y Enrique Cabrera, en Culiacán, para mejorar entorno urbano

Este tipo de intervenciones forma parte de un esfuerzo continuo del Ayuntamiento de Culiacán para mantener y recuperar los espacios públicos, buscando mejorar la imagen urbana y la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

Las acciones realizadas por personal de Parques y Jardines de la Dirección General de Servicios Públicos se centraron en el corte y retiro de pasto, así como en la poda de árboles, abarcando una extensión de cinco kilómetros y 25 mil metros cuadrados.

El Ayuntamiento de Culiacán mejoró esta semana 25 mil metros cuadrados de áreas verdes en corredores viales estratégicos, como José Limón y Enrique Cabrera, mediante trabajos de corte y poda para recuperar el orden urbano.

Salvador Flores Medina, titular de Parques y Jardines, informó que las acciones de este inicio de semana correspondieron a atender una zona estratégica de la ciudad, desplegando cuadrillas en cuatro frentes del sector.

“No queremos trabajos aislados, queremos que la ciudadanía pueda ver corredores completos atendidos y una ciudad que vaya recuperando el orden de manera progresiva”, afirmó Salvador Flores Medina.

El funcionario municipal explicó que la estrategia impulsada busca intervenir corredores completos, para acondicionarlos al cien por ciento y posteriormente desplegar el operativo a otros sectores.

Los trabajos de acondicionamiento cubrieron puntos específicos como el corredor José Limón, iniciando en el distribuidor Humaya-bulevar Rotarismo.

También se incluyó el distribuidor vial Humaya-bulevar Orquídeas, además del bulevar Enrique Cabrera-Zona Seguro Social y la calle Lola Beltrán-distribuidor vial Humaya.

La jornada abarcó la intervención de alrededor de cinco kilómetros en dichos corredores, que en su conjunto concentran cerca de 25 mil metros cuadrados de áreas verdes atendidas.

El Ayuntamiento de Culiacán continuará con la intervención de los corredores viales y espacios públicos de la ciudad, con el fin de mejorar el entorno urbano.