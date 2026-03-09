$!Intervienen feministas la Fiscalía de Sinaloa para exigir justicia por feminicidios

De acuerdo con las participantes, algunos de estos mensajes habían sido colocados previamente en el Palacio de Gobierno de Sinaloa y posteriormente fueron recuperados para llevarlos a la sede de la Fiscalía.

Las manifestantes acudieron al edificio con carteles utilizados durante la movilización del Día Internacional de la Mujer, realizada el pasado 8 de marzo.

Integrantes de colectivos feministas realizaron la mañana de este lunes una intervención en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, en Culiacán, con el objetivo de exigir avances en las investigaciones de violencia contra las mujeres y justicia para las víctimas de feminicidio.

Durante la acción, las colectivas colocaron las pancartas en el exterior del inmueble y señalaron que su intención era visibilizar la inconformidad ante la falta de resultados en la atención de los casos de violencia de género en la entidad.

Laura Rojo Medrano, integrante del colectivo Amapas del Norte, manifestó que la Fiscalía debe garantizar investigaciones con perspectiva de género y brindar atención adecuada tanto a mujeres que enfrentan situaciones de violencia como a familiares de víctimas.

Además de la colocación de carteles, las participantes realizaron un pase de lista en el que nombraron a mujeres que han sido víctimas de feminicidio en el estado durante el último año, como una forma de recordar los casos y exigir que no queden en el olvido.

Durante la protesta también se mencionó que los feminicidios en el Estado registraron un incremento superior al 130 por ciento entre 2024 y 2025, al pasar de 31 a 73 casos.

Las manifestantes señalaron que, mientras permanecieron frente al edificio, ninguna autoridad de la Fiscalía salió a atender sus demandas ni a dialogar con ellas.

Indicaron que únicamente algunas personas que se encontraban dentro del inmueble salieron momentáneamente para tomar fotografías de la intervención realizada por las colectivas.