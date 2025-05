Intoxicación de niños con droga en Eldorado pudo ser un accidente, señala SEPyC

La intoxicación de niños y niñas al consumir agua de jamaica contaminada con droga pudo ser un accidente, explicó la Secretaria de Educación de Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla.

A pregunta expresa sobre si es de su conocimiento si la intoxicación puede investigarse en el contexto de crisis de seguridad derivada del crimen organizado o si fue un hecho aislado, la titular de la SEPyC expuso que será la Fiscalía General del Estado el ente que determine las causas.

“De momento no tengo elementos para relacionarlo, más bien creo que fue un accidente no muy grato y que no hubiésemos querido que ocurriera, pero la fiscalía tendrá finalmente la resolución”, dijo.

El pasado 30 de abril estudiantes de la primaria Francisco I. Madero del ejido San Diego, municipio de El Dorado, fueron trasladados a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Hospital pediátrico de Culiacán debido a una intoxicación provocada por drogas.