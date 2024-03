Con el inicio del periodo vacacional por Semana Santa se incrementan los riesgos a sufrir alguna lesión o accidente, ya sea al salir de paseo o en el propio hogar, y entre los más frecuentes pueden encontrarse las intoxicaciones, quemaduras, torceduras o traumatismos por accidentes automovilísticos.

Ante ello, el titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, Francisco Domínguez García, destacó que es importante evaluar los diferentes factores de riesgo que existen dentro del hogar.

Entre estos, enlistó los aparatos electrónicos y/o de gas, escaleras, ventanas, productos de limpieza y químicos, objetos punzocortantes o medicamentos, debido al riesgo que estos conllevan si están al alcance de los niños.

Asimismo, mencionó que los golpes y caídas pueden verse con mayor frecuencia en épocas vacacionales, y aunque en su mayoría pueden ser circunstancias leves como contusiones o esguinces, también pueden darse percances más severos como traumatismos craneoencefálicos.

Además, subrayó el peligro que pueden conllevar las quemaduras en la piel por exponerse al sol durante largos periodos de tiempo, y por ello, sugirió utilizar filtros solares con factores mínimos de 50 y aplicarlos cada dos o tres horas.

Durante este periodo vacacional, dijo que estarán disponibles durante las 24 horas del día los ocho hospitales del IMSS que brindan atención de urgencias, ubicados en Culiacán, Costa Rica, Navolato, Guamúchil, Guasave, Mazatlán y Los Mochis (tanto el Hospital General de Zona, como el Hospital de Gineco-Pediatría).

También están a disposición de la ciudadanía las unidades médicas familiares de Mazatlán, la No. 45 y la UMF No. 56, y Culiacán, la No. 36 en sector Infonavit Humaya, la No. 35 en la colonia Almada, la No. 46, en Infonavit Cañadas y la No. 55 en el sector Terranova.

Y en el resto del estado, hay unidades médicas que otorgan atención continua en Navolato, Pericos, Villa Ángel Flores (La Palma), Ahome, Higueras, San Miguel, Topolobampo, Mochicahui, Juan José Ríos, El Carrizo, La Reforma, Ruiz Cortines, Bamoa, Angostura, El Rosario, Escuinapa, La Cruz de Elota, Villa Juárez y Eldorado.