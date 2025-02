$!Invasores de la ampliación Las Lichis solicitan la ayuda del gobierno para regularizar sus lotes

“Tengo desde el 2017 demandada, a mi me han metido tres veces a la cárcel por esa demanda, yo necesito que el gobierno me apoye como invasora y apoye a mi gente, es lo que yo necesito, que me pueda apoyar el gobierno para que me quiten de perdida ese juicio, es lo que yo pido”, dijo María Josefina León Estrada, presidenta de la colonia.

Añadió que no han recibido ningún apoyo por parte de los gobiernos en todos estos años.

También informó que el dueño del predio está en disposición de vender, sin embargo, les pide cinco millones de pesos por hectárea para la compra de los terrenos.

“Eso no lo tenemos nosotros, por eso nosotros estamos acudiendo al gobierno para que el gobierno nos apoye, porque nosotros apoyamos al gobierno cuando ellos andan pidiendo nuestros votos y andamos en las campañas con ellos y pues ahora nos toca que nos apoyen ellos a nosotros”, declaró León Estrada.

“Voy a seguir luchando, porque como yo ya estoy enjuiciada yo voy a seguir luchando para que me apoyen y no me metan a la cárcel y voy a seguir luchando por mi gente como presidenta de la colonia, igual a la gente que me llegue a ver les pido que por favor me apoyen para seguir peleando todos juntos por nuestra colonia, por nuestra invasión”.