$!Inversión federal de $40 millones para nuevos centros comunitarios y canchas en Culiacán

Con una inversión federal de 40 millones de pesos, el Municipio de Culiacán se prepara para una transformación en su infraestructura social, deportiva y habilitar ocho canchas de fútbol con pasto sintético.
El Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil anunció la construcción de tres nuevos centros comunitarios del programa federal “México Imparable”.
Durante el anuncio destacó que las obras buscan alejar a la juventud de conductas de riesgo al ofrecer espacios dignos para el deporte, la cultura, la educación y la salud.
“Para la Presidenta Claudia Sheinbaum, de acuerdo con el diagnóstico que existe en gran parte del País, hace falta precisamente la oportunidad para que los jóvenes tengan acceso a este tipo de educación; ahí es donde ahorita está la tarea y, en virtud de eso, ya hay un resultado aquí en Culiacán para ello, en el tema educativo, deportivo, cultural y de infraestructura”, expresó Gámez Mendívil.
Detalló que los centros comunitarios estarán ubicados estratégicamente para atender sectores clave de la ciudad y se espera que queden concluidos para el mes de agosto.
El centro comunitario del sector Finisterra implicará una inversión de 20 millones de pesos en un terreno de 10 mil metros cuadrados; otro de 10 millones en Villa Bonita y uno similar en Villas del Real, ambos de 5 mil metros cuadrados y contarán con espacios para el deporte, la salud mental, la cultura y la educación.
Estos recintos fomentarán la actividad física e integrarán servicios enfocados en la salud mental y el desarrollo cultural.
Como parte de la iniciativa Mundial Social, el Gobierno confirmó que en mayo estarán listas ocho nuevas canchas de pasto sintético, las cuales se sumarán a las 25 ya entregadas por la administración actual.
Estas canchas, que se harán como parte del Mundial Social, estarán ubicadas en los sectores Alturas del Sur, Acueducto, San Isidro, Valle Dorado, Prados del Sol, Mezquitillo, Centro de Barrio 21 de Marzo y la colonia CNOP.
El Alcalde adelantó que se proyecta la creación de un Bachillerato Tecnológico en el sector de Lomas de San Isidro.
Para el proyecto, el Ayuntamiento ya ha comprometido la donación del terreno, abriendo la posibilidad de gestionar un segundo plantel una vez concretado el primero.