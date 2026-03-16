$!Inversión federal de $40 millones para nuevos centros comunitarios y canchas en Culiacán

Con una inversión federal de 40 millones de pesos, el Municipio de Culiacán se prepara para una transformación en su infraestructura social, deportiva y habilitar ocho canchas de fútbol con pasto sintético.

El Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil anunció la construcción de tres nuevos centros comunitarios del programa federal “México Imparable”.

Durante el anuncio destacó que las obras buscan alejar a la juventud de conductas de riesgo al ofrecer espacios dignos para el deporte, la cultura, la educación y la salud.

“Para la Presidenta Claudia Sheinbaum, de acuerdo con el diagnóstico que existe en gran parte del País, hace falta precisamente la oportunidad para que los jóvenes tengan acceso a este tipo de educación; ahí es donde ahorita está la tarea y, en virtud de eso, ya hay un resultado aquí en Culiacán para ello, en el tema educativo, deportivo, cultural y de infraestructura”, expresó Gámez Mendívil.

Detalló que los centros comunitarios estarán ubicados estratégicamente para atender sectores clave de la ciudad y se espera que queden concluidos para el mes de agosto.