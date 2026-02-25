Invertirá Federación $20 millones en centro comunitario ‘México Imparable’ en Culiacán: Alcalde

El Gobierno federal prevé invertir 20 millones de pesos en la construcción de un centro comunitario del programa “México Imparable”, espacio enfocado principalmente en actividades deportivas, culturales y sociales, en el municipio, informó el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.

Explicó que el recinto contemplaría infraestructura deportiva como eje central, acompañada de áreas educativas y culturales orientadas a la convivencia comunitaria y la promoción de la actividad física.

“Van a ser 20 millones de pesos en una inversión para un recinto, un centro de comunitario que ellos les llaman ‘México Imparable’, que es básicamente infraestructura deportiva con algunas áreas para espacios culturales, educativos como un centro DIF, pero desde el Gobierno federal un poco la idea esa, pero con en el centro los espacios deportivos va a ser una inversión a lo que conocemos de 20 millones de pesos”, señaló.

El programa es impulsado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y contempla la construcción de un espacio con canchas deportivas, aulas y áreas de atención social bajo un modelo de centro comunitario.

“Por lo que he visto en el proyecto ejecutivo arquitectónico son mucha infraestructura deportiva, cancha de fútbol, una milla, una cancha de frontón, un ring de box, pero también tiene aulas y también tiene espacios para el tema de la atención de la salud mental”, detalló.

Para su posible construcción, el Ayuntamiento propuso tres terrenos ubicados en las colonias Finisterra, Villa Bonita y Chulavista.

Gámez Mendívil aseguró que la próxima semana autoridades federales realizarán un análisis técnico en estas zonas para determinar cuál cumple con los requisitos del proyecto.

Indicó que el Municipio podría incluso participar en la construcción de un centro adicional, dependiendo de la viabilidad del programa.

“La próxima semana vienen el scouting técnico para darle el visto bueno a las propuestas de los terrenos. Estamos proponiendo tres en la zona sur si valoramos que es oportuno, podemos participar nosotros como Ayuntamiento para hacer uno más las zonas que se están viendo dentro del sur de Culiacán es Finisterra, Villa Bonita y Chulavista”.

Asimismo, señaló que el Ayuntamiento también solicitó apoyo federal para proyectos de pavimentación e iluminación, aunque hasta ahora no se ha definido el monto del recurso que podría asignarse.

“Ya presentamos nosotros los proyectos para estos recursos, sin embargo, en este momento, para el día de hoy, no tengo respuesta de cuánto será el apoyo económico o el recurso federal para estos dos conceptos más”.