Invertirá UAdeO más de $9 millones en nueva etapa de edificio académico en Guamúchil

La Universidad Autónoma de Occidente invertirá 9 millones 145 mil 752 pesos en la construcción de la segunda etapa de un edificio académico en su Unidad Regional Guamúchil, de acuerdo con la Convocatoria Pública 01/2026 emitida por el Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, de la institución.

La obra será financiada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Nivel Superior 2026, autorizados por el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, y contempla la continuación del edificio “H” dentro del campus universitario.

Según la convocatoria, el proyecto incluye la construcción de cinco aulas, un módulo de escaleras, la terminación del módulo de baños en planta baja y diversas obras exteriores complementarias al inmueble.

El procedimiento de licitación establece que las bases estarán disponibles hasta el 11 de junio, mientras que la visita al sitio de los trabajos se realizará el 4 de junio y la junta de aclaraciones el 11 de junio.

La presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas está programada para el 23 de junio, a las 10:00 horas, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente.

De acuerdo con el calendario oficial, los trabajos iniciarán el 3 de julio próximo y tendrán una duración de 180 días naturales, por lo que se prevé que concluyan el 29 de diciembre de este año.

La convocatoria también establece que las empresas interesadas deberán acreditar un capital contable mínimo de 3 millones 200 mil pesos, además de cumplir con diversos requisitos administrativos y de experiencia en obras similares.

El documento fue firmado por el director de Construcción y Mantenimiento de la UAdeO y vocal del comité de obras de la institución, Joel Sebastián García Regalado, con fecha del 1 de junio de 2026.

En 2023, la Universidad Autónoma de Occidente ya había destinado recursos para un paquete de obra pública. En ese entonces, se invirtieron 37 millones de pesos para la construcción de edificios en diferentes regiones de Sinaloa, sin embargo, la inversión no alcanzó a la unidad ahora beneficiada.