Investiga Ayuntamiento de Culiacán falla de comunicación por desplazamiento de niñas de la Concha Acústica

El Ayuntamiento de Culiacán investiga una falla de comunicación que derivó en que una asamblea informativa de la morenista Merary Villegas Sánchez ocupara la Concha Acústica del Parque Constitución, donde tres academias tenían programada una presentación de danza para alrededor de 150 niñas.

La Presidenta Municipal provisional Ana Miriam Ramos Villarreal informó que se realizan investigaciones internas para esclarecer cómo se empalmaron ambas actividades y determinar si hubo omisiones en la programación del espacio municipal.

“Se está realizando por parte de las autoridades internas del Ayuntamiento la investigación, pues para saber exactamente en dónde se rompió en esta cadena la comunicación”, declaró.

Reconoció que existen versiones encontradas sobre los permisos para utilizar el recinto, pues, según dijo, se señala que se presentó un oficio, aunque también hay versiones de que no fue así.

Sobre posibles sanciones, señaló que será la autoridad competente la que determine si existen responsabilidades y el procedimiento correspondiente.

Mientras se esclarece lo ocurrido, indicó que el Instituto Municipal de Cultura ofreció el Teatro MIA para que las academias puedan realizar su presentación.

Aseguró que la propuesta fue aceptada y el espectáculo se llevaría a cabo en la fecha que soliciten las maestras.

Ramos Villarreal aseguró que el Ayuntamiento mantiene comunicación con la maestra Martha Bojórquez, quien imparte clases de danza en Alturas del Sur, y lamentó las condiciones en las que las menores tuvieron que realizar su presentación el domingo.

“Nosotros como Ayuntamiento y ustedes han sido testigos que siempre buscamos el beneficio de nuestras niñas, de nuestros niños”, sostuvo.

El domingo, las familias llegaron a la Concha Acústica para el espectáculo programado a las 10:00 horas, pero encontraron el espacio ocupado por la asamblea política.

Las academias tuvieron que trasladarse a unas canchas deportivas y esperar bajo una carpa para realizar su presentación.

Madres de familia denunciaron que el cambio de sede se les notificó cuando ya estaban en el parque, pese a que aseguraron contar con autorización para utilizar el recinto. Durante la espera, un niño presentó síntomas de golpe de calor, según el testimonio de una de las asistentes.

Por su parte, Merary Villegas afirmó que el Centro Cívico Constitución autorizó por escrito su asamblea, pero no le informó que el lugar ya estaba reservado para la demostración de danza.