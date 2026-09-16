Investiga Fiscalía como feminicidio a tres maestras asesinadas en Sinaloa

Los asesinatos de tres mujeres que tenían como característica común haber sido maestras son investigados por la Fiscalía General del Estado como feminicidio, informó la Fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo.

Los casos corresponden a dos maestras asesinadas en Escuinapa y una maestra jubilada que fue privada de la vida en Culiacán.

Sánchez Kondo aclaró que, aunque las tres víctimas eran maestras, hasta el momento las investigaciones no han establecido una relación entre los asesinatos.

“No hay una relación, estamos trabajando la parte de la coincidencia”, declaró.

La Fiscal señaló que la coincidencia en el perfil de las víctimas está siendo analizada como parte de las investigaciones, pero descartó por ahora que exista evidencia para afirmar que se trata de ataques dirigidos específicamente contra integrantes del sector magisterial.

“Tenemos la investigación por el feminicidio y tenemos la característica de que las tres fueron maestras. Entonces estamos trabajando en ese dato, pero no necesariamente que sea un ataque dirigido a maestras”, explicó.

La Fiscalía trabaja además con la Unidad de Análisis y Contexto para identificar las características, posibles causas y líneas de investigación relacionadas con los contextos de las víctimas.

Informó que hasta el momento se tienen registrados 14 feminicidios en Sinaloa durante el año: seis en Escuinapa, cuatro en Culiacán y cuatro en Mazatlán.

Sánchez Kondo agregó que en algunos de estos casos se mantiene como línea de investigación el narcomenudeo, aunque aclaró que esta hipótesis no corresponde a todos los feminicidios.

“Algunos casos sí, tenemos acreditada la parte del narcomenudeo. En algunos casos, no en todos. Otros casos son distintas hipótesis”, dijo.