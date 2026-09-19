Investiga Fiscalía de Sinaloa ruta de escape para rescatar a empresario privado de la libertad en Culiacán

La Fiscalía General del Estado investiga la ruta de escape que habrían utilizado los responsables de la privación de la libertad de un empresario ocurrida el jueves en una plaza comercial del sector Tres Ríos, en Culiacán.

José Roberto Quiñonez Coronado, encargado de la Vicefiscalía General del Estado, informó que entre los primeros indicios obtenidos se encuentran al menos dos vehículos que habrían participado en el hecho, cuya trayectoria es revisada con apoyo del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, C4i.

“Hay indicios donde al parecer dos vehículos llegan al lugar donde lo interceptan, lo privan de su libertad. Hasta ahorita pues estamos indagando la ruta de escape y así como los vehículos que han participado en el evento, tenemos ubicado por lo menos dos”, señaló.

Explicó que los agentes investigadores trabajan en coordinación con otros cuerpos de seguridad que operan en Culiacán para establecer el trayecto que siguieron los responsables después de la privación.

El funcionario señaló que la investigación mantiene como prioridad establecer el paradero de los responsables y lograr rescatar a la persona privada de la libertad.

“Traemos una línea amplia en el sentido de indagar el paradero de los responsables y sobre todo lograr rescatar a la persona”, dijo.

Hasta el momento, agregó, no se tiene información de que los responsables hayan establecido comunicación con la familia de la víctima ni de que hayan solicitado algún pago a cambio de su libertad.

“No nos han informado que haya comunicación con los captores, con los delincuentes y no se ha solicitado rescate o algo a cambio de su libertad”, afirmó.

Quiñonez Coronado indicó además que los familiares mantienen comunicación con los policías de investigación, aunque no han acudido a formalizar una denuncia ante la Fiscalía.

Señaló que la institución comprende el temor que puede existir entre los familiares, pero sostuvo que los agentes continúan recabando información y avanzando en la investigación a través de esa comunicación.

“La familia, sin embargo, no han acudido a formalizar en sí, la denuncia, hemos estado por conducto de los agentes investigadores en comunicación con ellos... Entendemos el temor que puede existir, pero sí hay un avances en la investigación”.

Sobre la versión de que el empresario sería ciudadano de Estados Unidos, el encargado de la Vicefiscalía General indicó que hasta el momento esa condición no ha sido acreditada por la Fiscalía.

La víctima fue identificada como Luis Mario “N”, de 49 años, quien se encontraba en un establecimiento de una plaza comercial cuando sujetos armados arribaron al lugar y lo obligaron a subir a una unidad para posteriormente retirarse.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del jueves sobre el bulevar Diego Valadez Ríos, entre Enrique Sánchez Alonso y Teófilo Noris, en el sector Tres Ríos.