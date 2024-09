Será la Fiscalía General de la República quien despeje las dudas sobre la situación de la muerte de Juan Carlos “N” y su posible involucramiento o no en el enfrentamiento con las fuerzas policiales y militares del sábado en el sector Tres Ríos.

“Quien va a emitir un dictamen al respecto es la FGR”, respondió el Gobernador Rubén Rocha Moya, sobre los señalamientos en redes sociales de la posibilidad de que Juan Carlos, una de las tres personas abatidas en el enfrentamiento del sábado, sea inocente.

“Ya lo tiene, yo ya hablé con el fiscal (delegado de la FGR) hace un rato, aquí estuvimos comentando en la mesa de seguridad... desde que apareció esta posibilidad inmediatamente estuvimos avocados al tema”, añadió.

Rocha Moya recalcó que la delegación en Sinaloa de la Fiscalía federal, que es la que investiga todos los hechos del sábado, tendrá que dar respuesta rápida.

“Pero es la FGR, no debe tardar, porque estos son estudios que deben salir de inmediato, porque ya se presentó el papá, ya se presentó a la FGR, pero como él no estuvo ahí , él no es testigo presencial”, dijo.

“Es muy importante la esposa, pero a la esposa no le pueden decir, ¿por qué? porque está atendiendo a la niña en el hospital, se le va a esperar a que esté en condiciones ella, porque ella sí es testigo presencial, ella estuvo ahí en ese tema y eso es lo que se presume. Es muy importante, claro, la presencia del papá, porque ya ponen puntos sobre las íes y será todavía más importante la declaración de la esposa”, detalló.