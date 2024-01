CULIACÁN._ El proceso de investigación complementaria contra Luis Guillermo Benítez Torres, ex Alcalde de Mazatlán, por una presunta compra irregular de luminarias por 435.6 millones de pesos, fue prolongado por dos meses más y concluirá el 22 de febrero.

En la penal 640/2023, “El Químico”, junto a ex miembros de su gabinete en el Ayuntamiento de Mazatlán, fueron vinculados a proceso el 22 de agosto de 2023. En aquella ocasión, el Juez dio cuatro meses de investigación complementaria, plazo que venció el 22 de diciembre pasado.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa solicitó una audiencia especial, en la que explicó al Juez que están a la espera de recibir respuesta a diversas solicitudes de información.

Una de ellas es del 20 de septiembre, cuando requirieron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información de los estados de cuenta de los imputados y la empresa proveedora de las luminarias, Azteca Lighting.

El 22 de noviembre solicitaron información a la empresa Electroconstructora Manjarrez S.A. de C.V., sin precisar su relación con el caso.

A esta cita acudieron también Jesús Javier Alarcón Lizárraga, ex Tesorero del Ayuntamiento de Mazatlán; Javier Lira González, ex Oficial Mayor; y José de Jesús Flores Segura, ex Secretario del Ayuntamiento.

Faltó José Daniel Tirado Zamudio, ex director de Obras Públicas Municipal, y su abogado. Para ellos, fijaron el 12 de enero a las 13:00 horas para conocer si están de acuerdo con la extensión de la investigación.