Investigación por irregularidades ante el SAT en administración de Ordaz Coppel sigue abierta: Gobierno del Estado

Las investigaciones por el ejercicio irregular de auditorías fiscales, que provocaron una deuda de más de 2 mil millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria, están en curso, informó Abelardo Beltrán León, subsecretario de Transparencia del Gobierno estatal.

El funcionario también detalló el caso de las recién reveladas deudas heredadas por las administraciones de los ex gobernadores Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel, que resultaron de no pagar retenciones en organismos para jubilación. Precisó que en el caso de la administración de Malova ya hubo un proceso administrativo que culminó.

“La falta grave (la del SAT) y esa se va a través del Tribunal de Justicia Administrativa, y nosotros al momento de detectar posibles conductas es que se dio vista a la Procuraduría General de la República y también a la del estado”, dijo.

El Gobierno de Sinaloa se enfrenta a dos grandes adeudos heredados de administraciones pasadas, uno de ellos es una multa del SAT por aplicación irregular de inspecciones en impuestos ocurrida durante la administración de Quirino Ordaz Coppel, que dejó una deuda de más de 2 mil 300 millones de pesos pero que fue cerrada en 2 mil 137 millones de pesos tras gestiones del Estado para reducirla.

La otra deuda viene de los gobiernos de Mario López Valdez y Ordaz Coppel, y fue revelada este lunes, pues no pagaron al Issstesin, al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa y al Sistema de Ahorro y Prestaciones para la Burocracia Estatal las aportaciones de trabajadores.

Durante la conferencia La Semanera, el Gobernador Rubén Rocha Moya señaló esta recién revelada irregularidad.

Explicó que ambos gobiernos retuvieron las aportaciones de los empleados pero no las transfirieron a los fondos correspondientes. En el caso de la administración de López Valdez esta práctica ocurrió durante al menos 5 años, y con Ordaz Coppel durante los últimos 10 meses de su gestión.

“No lo estoy inventando. Lo que pasa es que hace una semana o dos semanas me informan que ahora resulta que debemos esto, se debe tanto al fondo de pensiones, y ahí mismo me dijeron que se debe tanto al fondo pues también de pensiones que es en el Issstesin”, reveló el Gobernador.

El subsecretario Beltrán León precisó que por el caso del adeudo con el SAT se abrió una investigación penal y un proceso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

Agregó que, al detectarse posibles conductas con implicaciones penales, se dio vista tanto a la Fiscalía General de la República como a la Fiscalía General del Estado.

Respecto a la deuda con los fondos de pensiones, Beltrán León recordó que en 2017, al inicio del Gobierno de Quirino Ordaz, se iniciaron dos procedimientos administrativos contra ex funcionarios que, de acuerdo a las fechas, corresponden a la administración de López Valdez.

Uno de los casos habría sido resuelto con sanciones, aunque no precisó los detalles.

“Aquí sí hubo un procedimiento, se sancionó a unas personas servidoras públicas y está sanción se turnó al Tribunal de Justicia Administrativa, por ahí hubo procedimiento, estoy en espera que me den seguimiento cómo se resolvió tengo entendido que en el 2017 si no me equivoco”, informó.

El subsecretario señaló que, en caso de que el segundo procedimiento ya haya sido resuelto, no se presentarían nuevas acciones debido a que nadie puede ser juzgado por la misma conducta.

LAS DEUDAS HEREDADAS

De acuerdo a la suma de los grandes pendientes que dejaron las administraciones pasadas serían 4 mil 778 millones de pesos los que deberá solventar la actual administración estatal.

De estos más de 4 mil 700 millones de pesos, 2 mil 137 corresponden a una multa que fue impuesta por el SAT ya que el Gobierno de Sinaloa, mediante el Sates, realizó revisiones irregulares en el pago de impuestos de las empresas Coppel y Grupo Ahre. Esta situación, que comprometió la recaudación federal, se presentó durante la administración de Quirino Ordaz Coppel.

Este tema fue enterado al Gobernador Rubén Rocha Moya en 2021 cuando asumió la gubernatura, pero no fue revelado sino hasta 2023 cuando se agotó la posibilidad de deshacer la multa.

Por este tema el Gobierno de Sinaloa enfrentó un déficit en recurso de obra pública para este 2025, que tuvo que ser atendido con un préstamo a 20 años. Una primera parte del préstamo fue gestionada durante el primer trimestre de 2025 por mil 626 millones 938 mil 932 pesos y fue completado con tres bancos, Santander, BBVA y Banorte. La segunda parte del préstamo será gestionada a principios de 2026.

En el caso de los fondos de jubilaciones, este tema fue revelado por el Gobernador Rocha Moya este 3 de noviembre y se detalló que de 2012 a 2016, y algunos meses de 2021 ajenos a la administración actual, el Gobierno de Sinaloa retuvo las aportaciones de trabajadores para el Issstesin y el IPES pero no las entregó. Esto resultó en un adeudo de 2 mil 641 millones de pesos que debe comenzar a ser atendido para no retrasar prestaciones de trabajadores.