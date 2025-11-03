$!Investigador de la UAS explora hábitos de consumo de plantas medicinales en Sinaloa

En Sinaloa, el investigador Fernando López Cardoso, de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía, realiza un proyecto de investigación para conocer, vía encuesta, la utilización de las plantas medicinales y sus propiedades curativas. Esta se combinará con otra investigación enfocada en las propiedades nutracéuticas, siendo compuestos que previenen y tratan enfermedades metabólicas. El encargado del proyecto de investigación, el maestro Fernando López Cardoso, invitó a la comunidad relacionada con la ciencia y nutrición a que se sume aportando su conocimiento en la encuesta que está llevando a cabo en las redes sociales.





“Hay pocos estudios, sobre todo enfocados a la percepción del consumidor, ahorita está en desarrollo muchos proyectos de investigación, aquí en la Universidad en colaboración también con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, es la parte nutracéutica, pero hace falta esa parte de las preferencias, del consumo, de los patrones de consumo, del conocimiento que existe por parte de los consumidores para poder encuadrar todo este conocimiento”, compartió López Cardoso. El profesor agregó que en nuestra vida cotidiana usamos las plantas para prevenir, cura de enfermedades o remedio a síntomas, pero es vital tener los datos de la cantidad que se debe consumir, la forma en que se debe de tomar y si el realmente cumple realmente lo que se necesita. “Las plantas es un mundo de conocimiento, hay plantas tal vez buenas, pueden tener ciertas restricciones, entonces todo esto nos permite conocer precisamente eso, que parte de planta se consume, si es su principal fuente de tratamiento para las enfermedades, toda esta parte para poder crear tal vez divulgación científica, para informarle a las personas que tan recomendable es. Lo primero es la parte de la salud”, enfatizó.



