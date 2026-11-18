Un investigador de la UAS impartió una clase remota en Colombia sobre metodologías para el estudio de las violencias, abriendo la ruta para un posible convenio bilateral con la Universidad Surcolombiana y la creación de nueve iniciativas socioeducativas.
César Jesús Burgos Dávila, profesor de la Facultad de Psicología de la UAS, impartió la clase abierta "Posicionamientos teórico-metodológicos para el estudio de la(s) violencia(s)".
Esta actividad se enmarcó en el curso "Investigación Social Creativa y Pedagogías de la Memoria en la región sur de Colombia", impulsado por la Universidad Surcolombiana y el Observatorio en Didácticas Audiovisuales.
Esta iniciativa busca fortalecer las redes de colaboración internacional e intercambiar experiencias en el estudio de problemáticas sociales complejas.
La participación fue posible gracias a Julián Almonacid, egresado del Doctorado en Educación de la UAS y actual docente en la Universidad Surcolombiana, quien facilita la construcción de espacios de docencia a distancia para articular temas comunes.
El investigador señaló que, tras este proceso formativo, "se dará origen a nueve iniciativas socioeducativas en colegios urbanos y rurales de Colombia para abordar la memoria histórica del conflicto armado", anunció César Jesús Burgos Dávila, profesor de la Facultad de Psicología de la UAS.
Agregó que este encuentro sentó las bases para formalizar un convenio de cooperación académica entre ambas universidades.
Durante la jornada, el coordinador del Laboratorio de Estudios Psicosociales de la Violencia dialogó con docentes del departamento del Huila y estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Sociales, así como con alumnos de la UAS.
Compartió las experiencias de trabajo del laboratorio que encabeza.
El investigador explicó que la clase se enfocó en cómo se piensa la situación actual desde el Laboratorio de Estudios Psicosociales de la Violencia.
Abordó la construcción de conceptos, el posicionamiento metodológico y la realización del trabajo de campo.
En la primera parte, centrada en el marco conceptual, la categoría de violencia social prolongada generó especial interés.
Esta se entiende como el reconocimiento de violencias presentes a lo largo del tiempo, no solo como hechos episódicos.
La segunda sesión, orientada al bloque metodológico, abordó la pertinencia de la investigación cualitativa.
También se discutieron el trabajo de campo y el uso de estrategias pedagógicas críticas y alternativas, como la música popular y los recursos audiovisuales, para atender las problemáticas y construir una cultura de paz.
Burgos Dávila manifestó que la invitación a compartir el trabajo de investigación que realiza desde la UAS fuera de México representó una oportunidad de aprendizaje mutuo.
Destacó la importancia del diálogo permanente e interdisciplinar entre la sociología, ciencias de la educación, psicología, psicología social y estudios culturales, favorecido por las tecnologías para un intercambio transfronterizo.