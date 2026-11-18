Un investigador de la UAS impartió una clase remota en Colombia sobre metodologías para el estudio de las violencias, abriendo la ruta para un posible convenio bilateral con la Universidad Surcolombiana y la creación de nueve iniciativas socioeducativas. César Jesús Burgos Dávila, profesor de la Facultad de Psicología de la UAS, impartió la clase abierta "Posicionamientos teórico-metodológicos para el estudio de la(s) violencia(s)".

Esta actividad se enmarcó en el curso "Investigación Social Creativa y Pedagogías de la Memoria en la región sur de Colombia", impulsado por la Universidad Surcolombiana y el Observatorio en Didácticas Audiovisuales. Esta iniciativa busca fortalecer las redes de colaboración internacional e intercambiar experiencias en el estudio de problemáticas sociales complejas. La participación fue posible gracias a Julián Almonacid, egresado del Doctorado en Educación de la UAS y actual docente en la Universidad Surcolombiana, quien facilita la construcción de espacios de docencia a distancia para articular temas comunes. El investigador señaló que, tras este proceso formativo, "se dará origen a nueve iniciativas socioeducativas en colegios urbanos y rurales de Colombia para abordar la memoria histórica del conflicto armado", anunció César Jesús Burgos Dávila, profesor de la Facultad de Psicología de la UAS. Agregó que este encuentro sentó las bases para formalizar un convenio de cooperación académica entre ambas universidades.