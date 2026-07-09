Investigan a dos policías se seguridad de Diputada local de MC por estar uniformados en un bar en Culiacán

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa inició un procedimiento de investigación contra dos elementos de la Policía Estatal que formaban parte del esquema de protección de la Diputada local de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda, luego de que permanecieran uniformados al interior de un bar en Culiacán.

El Secretario Sinuhé Téllez López informó que el caso ya fue turnado al Órgano Interno de Control, al considerar que la presencia de los agentes dentro del establecimiento constituye una irregularidad.

“Ya se dio vista al Órgano Interno de Control para que realice las investigaciones correspondientes. Sí, es una irregularidad”, declaró.

Precisó que son dos los policías que se encuentran bajo investigación y que, con base en el resultado del procedimiento administrativo, podrían ser sancionados.

“Se está iniciando un procedimiento, de acuerdo a la investigación, para que sean sancionados”, señaló.

Pese a la indagatoria contra los elementos, Téllez López aseguró que el esquema de protección para la Legisladora y su familia permanecerá vigente, debido a que responde a una instrucción emitida tras el atentado que sufrió junto con el Diputado Sergio Torres.

“Nosotros recibimos una instrucción de proporcionarle seguridad, de acuerdo a un incidente que sufrió ella, y la instrucción que recibimos es darle seguridad, protección a ella y a sus familiares”, expresó.

La declaración ocurre luego de que la Diputada Elizabeth Montoya defendiera el esquema de seguridad que le fue asignado y asegurara que fue otorgado por la Fiscalía General del Estado y posteriormente ratificado por la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.

La Legisladora sostuvo que la protección continuará durante el tiempo que permanezca en el cargo y rechazó que sus escoltas hubieran incurrido en alguna conducta indebida.

Además, negó los señalamientos de la Diputada con licencia de Morena, María Teresa Guerra Ochoa, sobre un incidente ocurrido en un bar de Culiacán, al afirmar que su esposo no participó en los gritos dirigidos contra la morenista y que otros familiares tampoco estuvieron presentes en el lugar.