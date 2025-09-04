$!Invierte Gobierno más de un millón de pesos para rehabilitar albercas termales en Imala

El Gobierno de Sinaloa invirtió más de un millón de pesos para trabajos de rehabilitación en las albercas termales que se encuentran en la sindicatura de Imala, al oriente de Culiacán.

A través de la Secretaría de Obras Públicas, el Estado adjudicó un contrato por un millón 120 mil pesos a Obras y Servicios Jawsa S.A. de C.V., para realizar los trabajos en este punto turístico de la capital.

Según el contrato, los trabajos debían comenzar el 30 de mayo para concluir y entregar la obra el 28 de junio pasado.

Sin embargo, a casi dos meses del plazo fijado, no hay un seguimiento claro respecto a si se efectuaron los trabajos, puesto que no hay una bitácora, ni constancia de la entrega-recepción.